Vielseitiger Humor begeistert

Einen hoch unterhaltsamen und amüsanten Abend bot der TV-bekannte Kabarettist und Komiker Günter Grünwald am Samstag dem zahlreichen Publikum im sehr gut gefüllten Kursaal in Bad Mergentheim.

Bad Mergentheim. Der Ingolstädter erlangte vor allem durch seine seit 2003 regelmäßig im BR zu sehende Late-Night-Show „Grünwald Freitagscomedy“ einen zunehmend großen Bekanntheitsgrad als Kabarettist und Komödiant, so dass er längst als eines der Urgesteine des bayerischen Humors gilt und sich in der bundesweiten Kabarettszene fest etabliert hat.

Grünwald selbst bezeichnet sich immer wieder ironisch als „Botschafter des guten Geschmacks“. Beständige und prägende Elemente seiner TV- oder Liveauftritte sind zum einen sein oberbayerischer Heimatdialekt sowie zum zweiten seine häufig deftig derben Wortwahlen als auch oftmalig Übertreibungen beim Schildern vermeintlich echter Geschichten oder Ereignissen.

Wortwahl polarisiert

In der Main-Tauber-Region war Grünwald bereits mehrmals zu Gast, so zum Beispiel 2008 in der Tauberbischofsheimer Stadthalle und 2014 mit seinem Programm „Da sagt der Grünwald Stop“ ebenfalls im Bad Mergentheimer Kursaal.

„Definitiv vielleicht“ lautet der Titel seines seit 2019 präsentierten Programms, mit dem er jetzt erneut im Kursaal die vielzählige Zuhörerschaft begeisterte.

Vor allem die oft derb groben Wortwahlen polarisieren manche Zuhörer und treffen nicht jeden Geschmack, allerdings finden seine Fans und treuen Stammbesucher gerade diese Art von Humor des sympathisch bodenständigen und authentischen Kabarettisten und Komikers urkomisch und witzig. Und dies gilt ebenso für die tiefsinnige Ironie nebst Selbstironie Grünwalds bei vielen seiner Episoden.

Während Grünwald früher oft einen Koffer voller Requisiten und Wechselkostüme dabei hatte und überwiegend Kultfiguren wie etwa „Bonzo“ bei Liveauftritten darstellte, hält er mittlerweile sowohl die Bühnenausstattung als auch sein eigenes „Outfit“ schlicht. Einzige Bühnenrequisiten waren ein kleiner Stehtisch mit einem Glas Wasser. Ansonsten beschränkte er sich aufs Wesentliche, zog zugleich dabei jedoch wie eh und je vom Leder und sorgte beim zahlreichen Publikum wieder geradezu reihenweise für Lachsalven.

Zum Beispiel, indem Günter Grünwald abenteuerliche und absonderlich komische Geschichten und Erlebnisse in Nordkorea zum Besten gab.

Ebenso über fiktive Verwandtschaft wie sein meistens betrunkener Onkel Hans, mit dem er in Afghanistan von schwer bewaffneten Taliban entführt worden sei, wobei vor allem sein Onkel die Entführer zur Verzweiflung gebracht habe.

Oder die Erlebnisse mit der lustigen „Tante Helga“, die plötzlich da gewesen sei und sich erst später herausgestellt habe, dass weder irgendein Verwandtschaftsgrad bestehe noch sie seine wirkliche Tante sei. „Daher rechtzeitig nachfragen, wenn jemand einfach zur Türe hereinkommt, sich niederlässt und ein Bier aufmacht sowie den Fernseher einschaltet. Denn die drei Worte ‚Wer sind Sie’ können sehr viel Chaos verhindern“, lautete ein Ratschlag des Kabarettisten.

Kurzweilige Unterhaltung

Ebenfalls skurril und zudem geradezu makaber die Schilderung der angeblichen Machenschaften eines Chirurgen im OP-Saal an Grünwalds Ehefrau. Und bei einer Zugabe gab Grünwald sein vermeintliches Wissen über Methoden musikalischer Früherziehung in China („Land des untergehenden Lächelns“) sowie über die Familienangehörigen des chinesischen Starpianisten Lang Lang preis – beispielsweise über dessen jüngeren Bruder namens Halb Lang.

„Da lernt man endlich Menschen kennen, mit denen ich mein restliches Leben verbringen möchte, und dann muss ich mit meinem vergoldeten Maybach wieder nach Hause fahren und Sie in Ihrem Elend zurücklassen“, meinte Grünwald zum Abschied an das Publikum gewandt. „Nein, ist bloß ein Scherz, denn in Wirklichkeit ist mein Maybach nur versilbert“. Grünwalds Gedankenfeuerwerk bot kurzweilige und beste Unterhaltung, trotz seiner typischen Derbheiten.

Vor allem Besuchern, die ein Faible für zuweilen bissigen, dann wiederum doch auch feinsinnigen und einfühlsamen Humor haben, offerierte er nicht nur vielleicht, sondern definitiv wieder einen hochvergnüglich amüsanten Abend.

Als Grünwald vor einigen Jahren anlässlich seines 60. Geburtstags zu einer Feier einlud, bekam er von einem Freund die Antwort: „Ich komme definitiv vielleicht“.

Genauso oder so ähnlich habe es sich zugetragen, wie der Kabarettist auf die Idee zu dem kuriosen Namen seines immer noch aktuellen Programms kam – ein Programmtitel, der vielleicht definitiv auch von dem altehrwürdigen Münchner Komiker, Volkssänger, Autor und Filmproduzenten Karl Valentin stammen hätte können, der mit seinem skurrilen Witz den Humorstil zahlreicher beliebter und populärer Künstler beeinflusste. „Sich einfach hinhocken und für sich selber herumspinnen“, berichtete Günter Grünwald anschließend in einem Gespräch mit den FN eine wesentliche Quelle seiner komödiantischen Ideen. Sicherlich gehöre auch eine ordentliche Portion Talent dazu, das er schon in seiner Schulzeit beim Erzählen von Geschichten gehabt habe.

Authentizität „gleich null“

„Gott sei Dank komplett null“, beantwortete Grünwald schmunzelnd die Frage nach einer möglichen Authentizität seiner angeblichen Familiengeschichten und Anverwandten.

„Viele sagen, dass ich früher wesentlicher derber bei meinen Auftritten war, für manche zu derb und andere meinen, jetzt sei es genau das richtige Maß“, verdeutlichte er die verschiedenen Geschmäcker. Zur Freude aller Fans kündigte er zum einen für das kommende Jahr ein neues Programm an.

Zum anderen versicherte der nach eigenen Angaben auch privat humorige Günter Grünwald, dass er beabsichtige, sein TV-Format „Grünwald Freitagscomedy“ weiter fortzusetzen.