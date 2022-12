Viele nachhaltige Eindrücke hinterlassen

Bad Mergentheim. Die evangelische Kirchengemeinde, Literaturfreunde aus Bad Mergentheim und die Buchhandlung Moritz & Lux nahmen die Wiederkehr des 100. Geburtstags von Willi Habermann zum Anlass, seiner zu gedenken und die Erinnerung an sein dichterisches Werk wach zu halten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einer Veranstaltung im evangelischen Gemeindezentrum hatte sich der Martin-Luther-Saal rasch gefüllt, denn für viele Mergentheimer Bürger war der Gymnasialprofessor und Dichter Habermann, der im Jahr 2001 verstarb, noch gut in Erinnerung.

Barbara Schnirch las vor kurzem schwäbische Gedichte aus Habermanns Lyrik-Bänden. © Regina Korn

Aus dem Kollegenkreis des Deutschorden-Gymnasiums hatten es Hartwig Behr und Ulrich Horch-Enzian übernommen, auf die Lebensgeschichte Willi Habermanns zurückzuschauen. An den Wänden des Saals hatten sie vergrößerte Fotos befestigt, die den Bogen von seiner Kindheit über die Jahre im Dritten Reich zum Studenten und Lehrer in Bad Mergentheim schlugen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Umfrage unter Buchhändlern in der Region Lesetipps aus der Region für die dunkle Jahreszeit Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kardiologie in Bad Mergentheim In über 30 Jahren tausenden Patienten geholfen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisverband Main-Tauber FDP plant „Hochkaräter“ für 2023 Mehr erfahren

Schon bald ging der Blick über die reinen Lebensdaten hinaus, denn Habermann war ein Charakterkopf, der in der Begegnung viele nachhaltige Eindrücke hinterließ. Unter den Besuchern der Veranstaltung waren einige, die Anekdoten oder kurzweilige Begebenheiten beisteuern konnten. Sie hatten Willi Habermann als Schüler oder Kollegen erlebt oder freundschaftlichen Kontakt gepflegt. So wurde auf sehr unterhaltsame Weise das Bild von diesem tiefgründigen wie auch humorvollen Zeitgenossen ausgemalt.

Im Mittelpunkt des Abends stand aber Habermanns Dichtung. Beispiele von Gedichten, die er hochdeutsch zu Papier gebracht hat, rezitierte Ulrich Horch-Enzian. Umfangreicher ist aber das Werk, das in schwäbischer Mundart verfasst wurde. Eine Auswahl dieser Gedichte trug Barbara Schnirch vor. Sie fand nicht nur in die schwäbische Lautung authentisch hinein, sondern konnte die humoristischen oder scharfzüngigen Untertöne wunderbar herausarbeiten. Habermann befand sich in engem Austausch mit anderen Mundartdichtern der fränkischen Region - beispielsweise Gottlob Haag und Dieter Wieland – sowie mit Künstlern, die er als Leiter der Volkshochschule nach Bad Mergentheim einlud, wie Peter Huchel, Peter Härtling oder HAP Grieshaber.

Freunde Habermanns und die Buchhändler Rainer Moritz und Rosemarie Lux fanden es sehr bedauerlich, dass Habermanns Lyrik in Vergessenheit zu geraten drohte, als die kleinen Verlage, die sich um die Veröffentlichung verdient gemacht hatten, dem Marktdruck nicht mehr standhielten. Als der 80. Geburtstag des Dichters anstand, hat Hartwig Behr es übernommen, den Band „Em Karree gsät“ mit einer Auswahl seiner Gedichte und Texte seiner Dichterfreunde über ihn herauszugeben, den die Buchhandlung Moritz & Lux vertrieb. Leider konnte Willi Habermann die Würdigung anlässlich seines Ehrentags nicht mehr selbst erleben. In diesem Jahr wurde das Werk in leicht veränderter Form wieder aufgelegt

Die Veranstalter waren sich einig, dass Habermann in Bad Mergentheim zu wenig Beachtung fand, und wollten ihn anlässlich seines 100. Geburtstags gebührend in Erinnerung bringen. Zum Abschluss dankte Pfarrerin Regina Korn den engagierten Gestaltern des Abends mit einem kleinen Präsent. uhe