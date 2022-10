Viele Kliniken fühlen sich „verlassen“

Corona, steigende Energiekosten, hohe Inflation und Personalmangel stellen für Kliniken ganz besondere Herausforderungen und Belastungen dar, wie bei einem Gespräch mit MdL Professort Dr. Wolfgang Reinhart jetzt deutlich wurde.

Bad Mergentheim. Die Vertreter der Bad Mergentheimer Reha- und Akutkliniken schilderten Reinhart, der zugleich Vizepräsident des baden-württemberischen Landtags und Vorsitzender der Kurverwaltung Bad Mergentheim ist, ihre Sorgen, Nöte und Anregungen. Zu dem Gespräch waren auch Oberbürgermeister Udo Glatthaar, Kurdirektor Sven Dell und Lorena Klingert von der städtischen Wirtschaftsförderung gekommen.

Die hohe Bedeutung der örtlichen Kur- und Rehakliniken hob OB Glatthaar hervor. „Die Stadt unterstützt die Kliniken im Rahmen ihrer Möglichkeiten, entscheidend ist allerdings, was Bund und Land schaffen, um diese Thematiken und Probleme in den Griff zu bekommen“, stellte der OB klar.

Bund als Ansprechpartner

„Die CDU-Landtagsfraktion hat den Sozialminister und die Landesregierung zu einer Bundesratsinitiative aufgefordert, dass der Bund den Inflationsausgleich für Krankenhäuser und Rehakliniken komplett trage“, berichtete Wolfgang Reinhart. Und weiter: „Wenn 60 Prozent der Kliniken in den Roten Zahlen sind, kann auf Dauer kein Gesundheitswesen aufrechterhalten werden“, gab er zu bedenken.

Mit den rund 200 Millionen Euro des Bundes und den etwa 600 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt werde die Landesregierung über 800 Millionen Euro für Investitionsförderungen zur Verfügung stellen, kündigte Reinhart an, der auch dem Wirtschafts- und dem Finanzausschuss des Landtags angehört. Allerdings sei der Bund Ansprechpartner, sofern es um betriebliche und nicht investive Kosten gehe.

„Wir müssen aufgrund der problematischen Finanz- und Kostensituation postulieren, den Gesundheitsstandort wettbewerbsfähig zu erhalten“, bekräftigte Reinhart. Einerseits werde die Verschiebung in der demografischen Entwicklung die Sozialversicherungen noch stärker belasten, andererseits der Bedarf an Klinikplätzen immer mehr ansteigen.

Belastende Rückzahlungen

„Es geht uns nicht darum, aus der Stadtkasse einige Tausend Euro zu erhalten, sondern vielmehr, wie wir gemeinsam weiter vorangehen und welche Schritte wir ansetzen könnten“, betonte Barbara Dosch-Funk, Geschäftsführerin der Kliniken Dr. Vötisch.

Zusätzlich belastend seien die hohen Rückzahlungsforderungen aus den Coronageldern. Bezüglich der hohen Energiekosten stehe man lokal mit der Geschäftsführung des Stadtwerks Tauberfranken intensiv im Gespräch. „Im Fokus von Diskussionen oder Medienberichten stehen Krankenhäuser und Pflegeheime, während Rehakliniken fast komplett durch das Raster fallen... wie etwa bei Inflationszuschüssen.“ Dabei seien sie ebenso wichtig wie die Akutkrankenhäuser und von der Bedeutung gleichzusetzen, ergänzte der kaufmännische Direktor des Caritas Krankenhauses, Matthias Kaufmann.

„Die Politik darf die Rehakliniken nicht im Regen stehen lassen. Auch zu Beginn der Coronapandemie ab März 2020 haben diese Einrichtungen sehr viel geschultert und Aufwand betrieben, um die Versorgungs- und Therapieleistungen aufrecht zu erhalten. Jetzt haben wir den Eindruck, verlassen zu sein“, unterstrichen auch Martin Schabert, Verwaltungsleiter der Diabetes-Klinik Bad Mergentheim, und Carsten Deutschmann, Direktor der Fachklinik Schwaben. Mehr Unterstützung durch die Politik, unter anderem durch Ausgleichszahlungen forderten ebenfalls Angelika Wöppel-Wagener, geschäftsführende Gesellschafterin der Hufeland Klinik, Nadine Helbig, kaufmännische Leiterin der Median Klinik Hohenlohe und Martina Zimmerlin, kaufmännische Leiterin der Reha Klinik ob der Tauber.

Finanzielle Nöte

„Wenn wir auch noch finanzielle Nöte haben wie etwa durch Inflation und erhebliche Energiekostensteigerungen, hat dies Auswirkungen auf die Patientenversorgung sowie den täglichen Klinikbetrieb“, waren sich die Beteiligten einig.

„Wir müssen zwei Systeme miteinander koppeln: Auf der einen Seite die Erlössituation mit circa 90 Prozent planwirtschaftlicher Fallpauschalen sowie auf der anderen Seite die marktwirtschaftlichen Entwicklungen und Steigerungen der Kosten, die in diesem extremen Maß für uns vollkommen neu und in dieser Fülle auch nicht mehr zu kompensieren sind“, verdeutlichten sie. Folglich appellierten sie für ein Maßnahmenpaket zur Unterstützung der Rehakliniken, verbunden mit der Bitte an Landtagsvizepräsident Wolfgang Reinhart, sich bei zuständigen Stellen einzusetzen.

Aufgrund der Ergebnisse der Gesprächsrunde werde er einen Brief sowohl an den Gesundheitsminister des Landes Baden-Württemberg, Manne Lucha, als auch an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verfassen, kündigte Reinhart an.

„Es müssen dringend Impulse des Bundes gesetzt werden, um die enormen Kostenentwicklungen der Reha- und Akutkliniken zu decken und auszugleichen sowie damit die entsprechende medizinische Versorgung in der Fläche zu erhalten und zu sichern“, fand Reinhart. Neben den Akutkrankenhäusern müssten auch die Rehakliniken in den Fokus der unbedingt notwendigen Hilfen genommen werden.