„Die steigende Zahl der Corona-Infektionen spiegelt sich mit einem Zeitverzug von mehreren Tagen auch in der Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern in Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim wider“, teilt Ute Emig-Lange, die Leiterin der Unternehmenskommunikation der BBT-Gruppe in der Region Tauberfranken-Hohenlohe, auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Die steigenden Fallzahlen im

...