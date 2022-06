Viele junge Menschen für das Singen begeistert

Bad Mergentheim. Den „Spatzenchor“ sowie die Kinder- und Jugendkantorei der evangelischen Kirchengemeinde hat Daniela Borst seit 2006 aufgebaut und geleitet. Im Rahmen des Sommerfestes wurde sie verabschiedet.

Als „großen Gewinn für unsere Gemeinde“ würdigte Pfarrerin Regina Korn die qualitätvolle und engagierte Arbeit der scheidenden Chorleiterin. Im Frühjahr 2006, wenige Monate nach ihrem Umzug nach Bad Mergentheim, habe sie den „Spatzenchor“ für Jungen und Mädchen zwischen fünf und acht Jahren gegründet und den Kindern damit Freude am Singen und eine grundlegende musikalische Ausbildung vermittelt. Nach einem Jahr waren es bereits 30 „Spatzen“.

Daniela Borst arbeitete mit ihnen in altersgerechten kleinen Gruppen. Auf dem Programm des Chors standen stets geistliche Kinderlieder, aber auch Tier-, Spaß- und Bewegungslieder, Lieder zum Jahreskreis und neuere Kinderlieder. Dabei wurden die Teilnehmer auch an aktives Zuhören, richtige Atemtechnik und gemeinschaftliches Singen herangeführt.

Im Lauf der Zeit wurde aus dem „Spatzenchor“ die „Kinder- und Jugendkantorei“ und neue „Spatzen“ wuchsen mit Daniela Borst hinein in ein vom Gesang geprägtes Leben.

Die Chorleiterin übernahm zusätzlich noch den Vorsitz des „Fördervereins für Kirchenmusik in der evangelischen Kirchengemeinde Bad Mergentheim“.

Höhepunkten der Chorarbeit waren Musicals wie „Eleasar“ und die gemeinsamen Proben des Spatzenchors bei großen Oratorienwerken wie etwa beim Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach.

In guter Erinnerung der Sängerinnen und Sänger sind auch die Sommerfeste und gemeinsamen Gottesdienste, vor allem am Heiligen Abend gemeinsam mit dem Posaunenchor.

Die Jugendkantorei, so die Pfarrerin, habe man beim letzten Gemeindefest „vor Corona“ im Sommer 2019 verabschiedet, da einige Sänger ins Studium gegangen und somit aus der Chorarbeit herausgewachsen seien. Einige von ihnen hätten dankenswerterweise in der Zeit, als die Gemeinde im Gottesdienst nicht singen durfte, die Gemeinde noch mit solo vorgetragenen Liedern erfreut. Sobald es möglich gewesen sei, habe Daniela Borst wieder mit Proben des Spatzenchors begonnen. „So haben Sie dieses feine Pflänzchen Singen und Kirchenmusik auch über diese schwierige Zeit hinweg am Leben gehalten“.

Musikalischer Abschied

Nach den Sommerferien werde Kantor Lucas Ziegler die Kinder- und Jugendkantorei weiterführen.

Nun verlasse die verdiente Chorleiterin den Taubergrund, um in ihre Heimat Hamburg zu ziehen. Ihr gebühre großer Dank für ihr Engagement für die Kirchengemeinde und deren Jugend.

Die Segenswünsche für Daniela Borst und ihren Mann Dr. Mathias Borst, den man vor kurzem bereits als Kirchengemeinderats-Vorsitzenden verabschiedet habe, verband Pfarrerin Regina Korn mit einem sorgsam ausgewählten musikalischen Abschiedsgeschenk. peka