Viele interessante Vorträge und Kurse

Bad Mergentheim. An der Volkshochschule gibt es in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Veranstaltungen. Gelegenheit zu einem Ausflug bietet die Schlossführung rund um den hohenlohischen Hofmaler „Johann Georg Creuzfelder in Langenburg“, Einzeltermin am Freitag, 20. Mai.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer lieber selbst kreativ werden möchte, kann sich ausprobieren beim „Malen, wie Bob Ross“, Einzeltermin am Samstag, 21. Mai. Dafür braucht es keine Vorkenntnisse, genauso wenig wie für „Die Kunst des Lebens: Collage“, Einzeltermin, Samstag, 4. Juni, wo die Teilnehmenden sich mit ihren Wünschen und Bedürfnissen auseinandersetzen. Kreativ und wissenswert angelegt, ist der „Wildkräuter-Workshop“, Einzeltermin, Freitag, 20. Mai, in dem die Teilnehmer selbst Creme, Shampoo und Lotion herstellen.

Zwei Abendkurse für Deutsch-Lernende, beginnen in den nächsten Wochen: Das Niveau A2.2, wird ab Mittwoch, 25. Mai, unterrichtet, immer montags und mittwochs, 15 Termine. Die fortgeschrittene Kursstufe B1.2 beginnt am Donnerstag, 2. Juni, immer dienstags und donnerstags, 15 Termine. In der Online-Reihe vhs.wissen live, wird am Dienstagabend, 17. Mai, der evolutionsbiologische Vortrag „Die Evolution der Phantasie“, angeboten. Am Mittwoch, 18. Mai, folgt eine Diskussion zwischen Aleida Assmann und Herfried Münkler zur „Wiederfindung der Nation“, die bequem zuhause verfolgt werden kann. Weitere Einzelveranstaltungen, die die Teilnehmenden online besuchen können, sind: „Excel-Basics“ am Sonntag, 29. Mai, für einen Schnelleinstieg in die Tabellenkalkulation. Wer viel im Internet kauft oder verkauft, kann sein Wissen erweitern und sich informieren in der Veranstaltung „Geld verdienen im Internet durch verkaufen“, die ebenfalls am Sonntag, 29. Mai, stattfindet. Zudem wird in „Fokus Frau und Beruf“ am Dienstag, 24. Mai, das Zürcher Ressourcenmodell als Methode zum Selbstmanagement vorgestellt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Information, Beratung und die Anmeldung zu allen Kursen, ist unter Telefon 07931/574300 möglich oder online über die Internetseite www.vhsmgh.de. Dort sind auch alle Informationen zum Hygienekonzept abrufbar. vhs