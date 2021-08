Viele glückliche Gesichter bei Zeugnisübergabe

Vor kurzem fand die feierliche Überreichung der Abschlusszeugnisse für die Klassen der Abteilung „Gesundheit“ in der Gewerblichen Schule Bad Mergentheim statt. Im Bereich „Elektrotechnik und Metall“ gab es ebenfalls eine Abschiedsfeier.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bad Mergentheim. Zur Abteilung „Gesundheit“ zählen die Ausbildungsrichtungen der Medizinischen und Zahnmedizinischen Fachangestellten, welche 34 Absolventinnen umfassen. Ehrengäste waren hier der Ärztevertreter Dr. med. Gerstenkorn und Zahnärztevertreter Dr. dent. Kanev.

Abteilungsleiter Wolfgang Burkhardt führte mit seiner Moderation durch die Festlichkeit. Dr. Gerstenkorn verwies in seiner Ansprache darauf, wie viel Potenzial dieser Beruf – auch im Feld der Weiterbildungen – böte und welches außerordentliche Maß an Mitmenschlichkeit und Empathievermögen man hier brauche. Dr. Kanev, der Zahnärztevertreter, honorierte lobend die zusätzlichen Belastungen während der Pandemie für die Auszubildenden.

Peter Wöhrle, Geschäftsführender Schulleiter der Beruflichen Schulen des Main-Tauber-Kreises, bestärkte die Absolventinnen darin Neugier zur Weiterbildung zu haben oder niemals den Stolz zu vergessen, den alle Schülerinnen zurecht empfinden dürften, alldieweil Corona außerordentliche zusätzliche Hürden stellte. Daneben aber hob er hervor, dass die Achtsamkeit gegenüber der eigenen Persönlichkeit großen Stellenwert bekomme, um Körper, Seele und Geist nicht zu schädigen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Insgesamt nahmen an der Prüfung im Sommer 2021 aus zwei Teilklassen 34 Schülerinnen teil. Dabei erreichten die Klassen laut Mitteilung einen Gesamtdurchschnitt von 2,3.

Besonders verdient machten sich zudem Schülerinnen, die dies mit einem Preis vergütet bekamen: Kammerbeste waren Lena Mezger, Ariana Berg (MFA) und Angelika Stolch (ZFA). Preise gingen an Laura Kuhn, Lea Freidhof und Pauline Kawka (G3ZF). Darüber hinaus erging eine Belobigung an: Melanie Fitisov-Baumann, Emma Hasselmann, Laura Zeller, Vanessa Jungwirth, Vanessa Kunkel, Luisa Knebel und Adela Krausz (G3MF) sowie Carolin Raifschneider (G3ZF).

Zudem freute sich die Gewerbliche Schule Bad Mergentheim über die Verleihung der Fachschulreife in der Zweijährigen Berufsfachschule für Elektrotechnik und Metall. Hier durften sich zehn Schüler mit Stolz auf das Absolventenfoto begeben. Diese Zeugnisse wurden ebenso vor kurzem feierlich in der Aula von Klassenlehrer Stephan Lurz im Beisein des Abteilungsleiters Wolfgang Burkhardt sowie des Schulleiters Peter Wöhrle überreicht. Viele der dort unterrichtenden Lehrkräfte verabschiedeten sich von ihren nun ehemaligen Schülern. In ihren Ansprachen betonten sowohl Wolfgang Burkhardt wie auch Schulleiter Wöhrle die Chancen, welche sich mit diesem Abschluss für die jungen Menschen böten. Die Fachschulreife sei, anders als der Abschluss der Mittleren Reife, im Besonderen von den Betrieben geschätzt, da die Schüler in den Schuljahren einen nennenswert großen Anteil an Werkstatt- und somit Praxisunterricht hatten. Ein Bonus, den die Ausbildungspartner sehr schätzten. Eine Belobigung wurde in diesem Jahr an Sanjay Nagra überreicht.

Mit großem Stolz verabschiedete die Gewerbliche Schule Bad Mergentheim ihre Schüler der Abteilungen „Gesundheit“ sowie der Zweijährigen Berufsfachschule und wünschte ihnen steigende Begeisterung für ihr Tätigkeitsfeld und ihre Zukunft im Beruf. gs

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3