Viel Platz für Maschinen, Materialien und Equipment

Bad Mergentheim. Bereits heute gilt der Industriepark Würth als eines der modernsten Logistikzentren für Industriebelieferung in ganz Europa. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, hat die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG seit den Aufbaujahren bis heute über 392 Millionen Euro in den Standort und das Logistikzentrum investiert. Für eine maximale Versorgungssicherheit wurden in den vergangenen Jahren unterschiedlichste Bauprojekte auf dem 143 Hektar großen Gelände umgesetzt. Mit dem jetzt abgeschlossenen Umbau realisiert der C-Teile-Partner neben neuen Räumlichkeiten für die Betriebstechnik eine integrierte Ausbildungswerkstatt und stellt damit bedeutende Weichen für die Zukunft des Industriepark Würth.

Herzstück des Industrieparks

Das 65 000 Quadratmeter große Logistikzentrum der Würth Industrie Service bildet das Herzstück des Industrieparks Würth am Standort Bad Mergentheim. Von hier aus werden rund 20 000 Kunden für eine sichere und reibungslose Versorgung mit Produktionsmitteln sowie Hilfs- und Betriebsstoffen beliefert.

650 000 Lagerplätze

Dabei kommen moderne, vollautomatisierte Hochregal- und Shuttlelager mit einer Kapazität von über 650 000 Lagerplätzen, eine 34 Kilometer lange Fördertechnik, fahrerlose Transportsysteme sowie verschiedene Roboter zum Einsatz, die täglich nicht nur überwacht und gewartet, sondern auch kontinuierlich weiterentwickelt werden. Nur so können richtungsweisende Trends im Sinne von Industrie 4.0 angesichts steigender Innovationsgeschwindigkeiten erfolgreich umgesetzt werden.

Durch die Umbaumaßnahmen einer bestehenden Lagerhalle, die bereits im September 2021 begonnen haben, ist nun eine 270 Quadratmeter große, zentral gelegene Werkstatt für die Betriebstechnik entstanden. Waren bislang verschiedene, kleinere Werkstätten mit den unterschiedlichsten Werkzeugen auf dem Betriebsgelände verteilt, so finden die Maschinen, Materialien sowie das notwendige Equipment künftig in den neuen Räumlichkeiten für die Betriebstechnik Platz – zentral, übersichtlich und geordnet.

Für eine einfache und effiziente Lagerung aller Materialien kommt dabei das intelligente Lagersystem Orsy zum Einsatz. Neben mehreren Werkbänken, die mit der Betriebseinrichtung von Würth ausgestattet sind, sowie modernen Büroarbeitsplätzen, kann dort ebenfalls die Lagerung und Verwaltung von Ersatzteilen ermöglicht werden. Außerdem wurden separate Bereiche für die Pneumatik und Elektrik installiert.

Ein besonderes Highlight bietet der neue Maschinenpark, der in Zukunft schrittweise erweitert werden soll. Mit zusätzlichen spezifischen Sondermaschinen, beispielsweise zur Metallbearbeitung und Zerspanungstechnik, eröffnet der Maschinenpark den Mitarbeitenden der Betriebstechnik viele weitere Potenziale. Auch der Einsatz eines Übungsroboters sowie ein eigenes Kleinteilelager sind in Planung. Dabei kann die neue Werkstatt nicht nur von den Mitarbeitenden und Auszubildenden der Betriebstechnik, sondern bei Bedarf auch von weiteren Kolleginnen und Kollegen für technische Tätigkeiten in Zusammenarbeit mit der Abteilung umfangreich genutzt werden. pm

