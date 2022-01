Videoreportage: Preissteigerungen bei Immobilien

Odenwald-Tauber. Bezahlbarer Wohnraum ist rar – das gilt vor allem für die Metropolen, aber immer mehr auch für kleinere Städte. Egal, ob Häuser oder Wohnungen, Bestands-Objekte oder Neubauten: Die Preise steigen seit Jahren – und taten das auch im abgelaufenen Jahr wieder, wie jetzt eine neue Studie von Immowelt bestätigt.

In 88 von 126 untersuchten Stadt- und Landkreisen in Süddeutschland erhöhen sich die Angebotspreise für Wohnungen von 2020 auf 2021 um mindestens zehn Prozent. In der Spitze sind die Quadratmeterpreise binnen eines Jahres sogar wie im bayerischen Bad Kissingen um 32 Prozent nach oben geschossen.

In einem FN-Video berichtet der Bad Mergentheimer Immobilienmakler Steffen Egner über die Situation am Markt: „Die Nachfrage ist nach wie vor hoch. Im Privatbereich sogar noch höher als im Geschäftsbereich.“ Auch die Preise für Häuser sind im Vergleichszeitraum deutlich gestiegen – und werden das nach Einschätzung des Immobilienmaklers wohl auch weiterhin tun. Deshalb sein Tipp: dranbleiben und im Zweifel zuschlagen.

Nach teils kräftigen Anstiegen in den letzten Jahren verliert aber immerhin die Mietpreisentwicklung spürbar an Dynamik. Zwar verteuern sich in 69 von 80 deutschen Großstädten die Angebotsmieten, die Anstiege fallen jedoch geringer aus als in den vergangenen Jahren.

Das Video über die Situation am Immobilienmarkt ist unter www.fnweb.de zu finden, außerdem auch auf der FN-Facebook-Seite und dem FN-Youtube-Kanal. ol