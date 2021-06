Verwirrung am Bahnhof Bad Mergentheim

Bad Mergentheim. Die Verwirrung vieler Bahnkunden bei einem Vorfall am vergangenen Donnerstagabend im Bahnhof Bad Mergentheim veranlasste Redakteurin Heike von Brandenstein zu einem Kommentar, der ebenfalls auf dieser Seite zu lesen steht. Die Redaktion bat auch die Westfrankenbahn (WFB) um eine Stellungnahme.

Denis Kollai, der Leiter „Infrastruktur“ und Sprecher der Geschäftsleitung der WFB in Aschaffenburg, teilte auf die Anfrage hin mit, dass er wisse, „wie ärgerlich es ist, wenn ein Kettenglied in der ÖPNV-Verbindung versagt“. Ganz besonders ärgerlich sei es, „wenn die Reisenden-Information zusätzlich zur Verspätung fehlerhaft war beziehungsweise durch fehlerhafte Eingaben dazu geführt hat, dass man den Zug nicht bekommen hat“. Er versichert, dass er mit seiner Mannschaft den Ursachen der Störungen auf den Grund gehen werde, „um zukünftig derartige Beeinträchtigungen zu vermeiden“.

Kollai erklärt auch, dass die WFB aktuell „nach reduzierten Infrastrukturstörungen vermehrt Fahrzeugstörungen – vor allem witterungsbedingt – verzeichnet, die unsere Qualität beeinflussen“. Aber auch einige sehr kurzfristige Krankmeldungen hätten zu kurzfristigen Zugausfällen geführt.

Im konkreten Fall am Donnerstag sei die Regionalbahn 88 (23372) nach seinen Informationen mit 22 Minuten Verspätung um 17.58 Uhr (statt 17.36 Uhr) in Bad Mergentheim auf Gleis 3 angekommen. Kollai: „Grund war die verspätete Systemkreuzung mit RE 87 (4393) in Markelsheim aufgrund einer Stellwerkstörung zuvor in Miltenberg gegen 16 Uhr. Die Verspätung wurde um 17.31 Uhr von der Leitstelle der Westfrankenbahn im Reiseauskunftssystem mit einer Prognose von plus 15 Minuten kommuniziert und auch in den dynamischen Schriftanzeiger am Bahnsteig übermittelt und im DB Navigator so kommuniziert.

Zug verdeckt

Abweichend wurde jedoch in den Systemen der Zug für Abfahrt von Gleis 1 geändert – dies war jedoch falsch. Im Gleis 1 stand das Fahrzeug für den 23356 und verdeckte folglich die Sicht auf Gleis 3.

Aufgrund der fehlerhaften Gleisinformation gehe ich davon aus, dass die Verspätungsinformation entweder gar nicht oder am falschen Gleis angezeigt wurde. Unser Triebfahrzeugführer von Fahrzeug 23356 hatte noch einige Kunden auf den von Gleis 3 fahrenden Zug hingewiesen – berichtete uns jedoch von großer Verwirrung unter den Reisenden wegen der fehlerhaften Reisenden-Information. Im weiteren Verlauf kam die RB 88 (23377) mit 23 Minuten Verspätung um 18.21 Uhr (geplant 17.58 Uhr) in Tauberbischofsheim an.“ sabix

