Verwaltungsausschuss Bad Mergentheim hat Ausgaben für Migration im Fokus

Bad Mergentheim. Der städtische Verwaltungsausschuss tagte. Themen waren unter anderem die Kosten der Zuwanderung und überplanmäßige Ausgaben im Kindergarten St. Pius.

Mit 16 Ja-Stimmen und bei einer Enthaltung wurden die Mehrkosten für die Erneuerung der Toilettenanlage im Kindergarten, in Höhe von rund 12 000 Euro, genehmigt.

In Sachen Zuwanderung wünscht der Ausschuss jährlich eine Übersicht der Einnahmen (beispielsweise durch Zuschüsse oder städtische Mieteinkünfte) und der Ausgaben zu erhalten. Laut Bilanz 2020 verbleiben der Stadt letztlich noch Kosten von rund 40 000 Euro. Der städtische Eigenbetrieb „Friedhofswesen“ verzeichnete durch Mieteinnahmen in der Kaiserstraße 5 unterm Strich ein Plus von 12 000 Euro.

Der Ausschuss nahm von den Zahlen Kenntnis.

