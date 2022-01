Versuchter Wohnungseinbruch

Bad Mergentheim. Einbrecher versuchten laut Polizeibericht am vergangenen Wochenende gewaltsam in ein Wohnhaus in Bad Mergentheim einzudringen.

Zwischen Freitag (31. Dezember) und Montag (3. Januar) begaben sich die Unbekannten zu dem Haus in der Theodor-Heuss-Straße und versuchten die Haustür aufzuhebeln. Den Tätern gelang es nicht diese zu öffnen, woraufhin sie unerkannt flohen.

Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Einbruchs und Personen die Angaben dazu machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter Telefon 07931 / 54990 zu melden. pol