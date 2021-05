Vermisstes Kind wieder aufgetaucht

Bad Mergentheim. Ein in Bad Mergentheim vermisster 8-Jähriger tauchte am Dienstagabend wohlbehalten wieder auf. Nachdem der Junge am Mittag nicht von der Schule nach Hause gekommen war, wurde die Polizei informiert. Die machte sich mit sechs Streifen und unter Einsatz eines Polizeihubschraubers auf die Suche nach dem Kind. Der Junge konnte dabei zunächst nicht gefunden werden. Er tauchte schließlich einige Stunden später unversehrt Zuhause auf. Er hatte den Nachmittag wohl bei einem Freund verbracht.

