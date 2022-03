Vermisste Seniorin wurde gefunden

Bad Mergentheim. Die 72-Jährige Seniorin, die am Montag seit den frühen Morgenstunden in Bad Mergentheim vermisst worden war, wurde gefunden. Die Frau war zwischen 4 und 5.30 Uhr mit ihrem Rollator aus einem Seniorenheim in der Austraße verschwunden (die FN berichteten). Gefunden wurde sie gegen 17.30 Uhr wohlbehalten am Bahnhof Bad Mergentheim, wozu der Hinweis eines Bürgers geführt hatte. Via Facebook und Twitter bedankte sich die Polizei für die Mithilfe. Die Polizei war mit mehreren Streifen, einem Hubschrauber und einem Suchhund der Rettungskräfte in Bad Mergentheim im Einsatz, um die Seniorin zu suchen. borg

