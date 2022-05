Verletzt: Mann bekam in Diskothek Flasche gegen den Kopf

Bad Mergentheim. Ein 20-Jähriger verletzte in der Nacht auf Samstag zwei Personen in einer Diskothek in Bad Mergentheim. Gegen 3.30 Uhr kam es zu einer verbalen Streitigkeit in der Lokalität in der Straße „Im Braunstall“. Im Verlauf der Auseinandersetzung warf der Mann ein Glas auf den Boden, das dadurch zersplitterte, und eine Glasflasche willkürlich in den Innenraum des Clubs und traf einen Mann am Kopf. Ein weiterer wurde durch Glasscherben im Gesicht getroffen. Der Mann, der die Glasflasche gegen den Kopf bekommen hatte, musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

