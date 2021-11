Verkehrszeichen überfahren

Bad Mergentheim. Ein Unbekannter war mit seinem Fahrzeug in der Nacht auf Freitag in Bad Mergentheim unterwegs. Hier befuhr er gegen 1 Uhr die Wachbacher Straße, um nach links in die Würzburger Straße abzubiegen. Aus unbekannter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen, das auf dem Gehweg stand.

Hierdurch wurde das Fahrzeug enorm beschädigt und einige Teile der Fahrzeugfront blieben an der Unfallstelle liegen. Anhand dieser konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem beschädigten Pkw um einen weißen 3er BMW Typ G20 Limousine oder G21 Kombi handelt. Zeugen, die Hinweise zum BMW-Fahrer oder dem Unfall geben können, sollten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931/54330 melden.