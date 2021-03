Verkehrsunfall: Auto krachte in die Bäume

Bad Mergentheim. Eine verletzte Person und rund 30 000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls am späten Montagabend auf der Landstraße 2248 zwischen Bad Mergentheim und Schweigern. Gegen 22.30 Uhr befuhr eine 24-Jährige mit ihrem Seat die Strecke (Höhe Würth-Industriepark) in Richtung Kurstadt. Hierbei kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und gelangte über einen Graben in den angrenzenden Wald. Dort überschlug sich der Wagen bevor er zum Stehen kam. Eine vorbeifahrende Frau sah aus ihrem Auto heraus, wie sich die junge Frau aus dem Graben heraus auf die Straße schleppte und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr der Kernstadt rückte mit sieben Mann an. Bei dem Unfall wurde die 24-Jährige leicht verletzt und musste im Caritas-Krankenhaus behandelt werden. An dem Pkw entstand Totalschaden. pol/sabix/Bild: Sascha Bickel

AdUnit urban-intext1