Verkehrsschild von Kreisel in Bad Mergentheim gestohlen

Bad Mergentheim. Ein blaues Verkehrsschild mit weißem Richtungspfeil wurde von einem Kreisverkehr in Bad Mergentheim gestohlen. Gegen 2 Uhr in der Nacht auf Samstag bemerkte eine Polizeistreife das fehlende Schild. Unbekannte hatten es mitsamt seiner Bodenverankerung von einer Verkehrsinsel vor dem Kreisverkehr in der Boxberger Straße gerissen. Ein Verkehrsunfall konnte ausgeschlossen werden. Da das Verkehrszeichen bislang nicht aufgefunden werden konnte, bittet die Polizei Zeugen, die Angaben zu den Dieben oder dem Verbleib des Schildes machen können, sich unter Telefon 07931 / 54990 beim Polizeirevier in Bad Mergentheim zu melden. pol

