Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Mit Frühlings-Krämermarkt - Am kommenden Wochenende offene Ladentüren und mehr als 70 bunte Stände in der Innenstadt Verkaufsoffener Sonntag in Bad Mergentheim am 24. April

Die Bad Mergentheimer Innenstadt lädt am 24. April zum Flanieren und Entdecken ein: mit einem verkaufsoffenen Sonntag und den bunten Ständen des beliebten Frühlings-Krämermarktes.