Bad Mergentheim. „Adventliche Verheißungen in Bild und Wort“ findet am Dienstag, 30. November, um 19.30 Uhr in der Kirche des Stadtklosters, der ehemaligen Kapuzinerkirche, statt. Schon das Alte Testament berichtet wiederholt von der Zusage Gottes an die Menschen und der Advent kündet davon, dass mit Jesus Gottes Heil zu allen Menschen gekommen ist. Die adventliche Stunde erschließt Kunstwerke, die die biblischen Verheißungs- und Erfüllungserfahrungen ins Bild setzen. Gezeigt werden Bilder von José de Ribera, Rembrandt und Paul Klee. Des Weiteren werden Illustrationen der byzantinischen Buchmalerei und des Stuttgarter Psalters sowie Ikonen dargestellt. In einer von Untergangsvisionen und Schwarzmalerei bestimmten Welt, will der Abend von der adventlichen Hoffnung auf Zukunft künden. Anmeldung bei der Keb Dekanat Mergentheim unter Telefon 07931/9689743, per E-Mail (keb.mergentheim@drs.de) oder über www.keb-mgh.de.

