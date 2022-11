Vergleichen, bis der Arzt kommt

Bad Mergentheim. An der Volkshochschule gibt es in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Veranstaltungen. Nachfolgend ein kurzer Überblick.

So findet ein Lesekurs an diesem Donnerstag, 10. November, unter dem Titel „Nicht für das Leben lernen wir“ im Hohenlohe-Zentralrchiv in Schloss Neuenstein statt. Die japanische Gedichtform „Haiku“ steht am Mittwoch, 23. November, im Mittelpunkt eines Einzeltermins. Kreativ wird es mit „Airbrush“, der Kunst aus der Sprühpistole, der sich Teilnehmende am Samstag, 19. November, widmen können. Und ebenfalls als Einzeltermin, wird am Samstag, 12. November, ein Gitarren-Workshop als Aufbaukurs angeboten.

Impulse für das eigene Leben, kann man bei „Mein Bedürfnis zählt!“, bekommen. Das Seminar über Alltagskommunikation findet am Freitag, 25. November, statt. Für Kinder ab acht Jahren startet am Montag, 14. November, ein Selbstverteidigungskurs, der insgesamt zwei Termine umfasst. Im Bereich Gesundheit ist für Dienstag, 15. November, ein Abend-Termin zum Thema „Selbstuntersuchung der Brust“, eingeplant. Weitere interessante Gesundheitsthemen können als Online-Veranstaltungen besucht werden: „Coronaimpfung“ Mittwoch, 16. November und Sturzprophylaxe, Mittwoch, 30. November.

Im Bad Mergentheimer Weltladen findet am Samstag, 12. November, eine Veranstaltung unter dem Titel „Geiz ist geil – oder besser fairer Handel?“, statt. Und ein Videoworkshop für Erwachsene beantwortet die Frage: „Wie mache ich aus einer Idee ein Video?“. Er findet am Samstag, 26. November, statt.

Abgerundet wird das Novemberprogramm mit den Sprachkursen Deutsch B1+ kompakt ab Samstag, 12. November, 16 Termine in Präsenz und online und Türkisch A1.1 für Anfänger ab Dienstag, 29. November, acht Termine. Über die Reihe „vhs.wissen live“, ist die Teilnahme an spannenden Vorträgen bequem von zu Hause aus möglich. „Wie hättet ihr uns denn gerne?“, fragen am Montag, 14. November, die Journalisten Özlem Topçu und Richard C. Schneider und blicken als Türkin und als Jude auf Deutschland.

„Die Barbaren sind die anderen“, heißt es am Mittwoch, 16. November, wenn Althistoriker Mischa Meier der Frage nachgeht, wie Identitätskonzepte, wie das des Barbaren historisch entstanden sind, wozu sie mit welchen Folgen für die Betroffenen eingesetzt und wie diese Konzepte weitergeführt wurden.

Mensch und Gesellschaft neu denken will der Historiker und Schriftsteller Philipp Blom, der seine Thesen am Mittwoch, 23. November, unter dem Titel „Macht Euch die Erde untertan“, vorstellt. Am Sonntag, 27. November, geht es um „Troia – Geschichte und Mythos einer ewigen Stadt“. Ganz im Hier und Jetzt, steht hingegen das Thema „Vergleichen bis der Arzt kommt: Auswirkungen von Social Media auf die Gesundheit“. Darüber informiert Franca Söllner am Mittwoch, 23. November.

Über „Sortenvielfalt unserer Pflanzen – Wert für Biodiversität und Teller“, referiert am Mittwoch, 16. November, Professor Roman Lenz. Am gleichen Tag geht ein weiterer Online-Kurs der großen Frage nach: „Klimaneutral – wie geht das?“

Am Mittwoch, 30. November, spricht der Biologe und Germanist Philipp Unterweger über die „Multifunktionelle Stadtnatur“ und wie Biodiversität für ein rundes Stadtbild geht. Auch an diesem Tag gibt es ein zweites Angebot, das alternativ ausgewählt werden kann: „Überflüssiger Überfluss – wie geht nachhaltige Ernährung?“.

Information, Beratung und die Anmeldung ist unter Telefon 07931/574300, möglich oder online über www.vhsmgh.de. Auf der Internetseite ist auch das vollständige Kursangebot mit allen Programmen und Terminen zu finden.