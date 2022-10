Vereine prägen Leben in der Stadt

Mit ihrem neuen Band gibt die Geschichtswerkstatt Bad Mergentheim einen interessanten und abwechslungsreichen Einblick in das vielfältige Vereinsleben der Stadt.

Bad Mergentheim. Das ist man ja seit Jahren von der Geschichtswerkstatt gewohnt, dass sie sich nicht auf der geleisteten Arbeit ausruht. Im siebten Jahr ihres Bestehens bringt sie den sage und schreibe siebten Band ihrer Buchserie „Geschichte(n) aus Bad Mergentheim“ auf den Markt der lokal-historisch interessierten Leserschaft. Vorgestellt wurde das neue Werk am Freitagabend im Bürgersaal des Kulturforums.

Es dreht sich diesmal nicht um geschichtliche Ereignisse der Stadt oder um „Lebensbilder vergangener Jahrhunderte“, sondern um „Vereine früher und heute“, so der Untertitel des fast 250 Seiten starken und reich bebilderten Bandes, zu dem der Vorsitzende des Vereins Geschichtswerkstatt Bad Mergentheim, Dr. Christoph Bittel, eine kurze Einführung gab.

Große Vielfalt

Dass Bad Mergentheim auf eine große Vielfalt von Vereinen blicken kann, zeigt eine Liste am Ende des Buches, die 175 Vereine umfasst, von denen aber nicht mehr alle existieren. 21 Vereine aus dieser Liste wurden für den ersten Band ausgewählt, wobei im nächsten Jahr Teil 2 der „Vereine früher und heute“ folgen soll. Die Beiträge über die Geschichte der jeweiligen Vereine stammen von Mitgliedern der Geschichtswerkstatt und von Mitgliedern der vorgestellten Vereine.

Mit ihrem neuen Buch möchte die Geschichtswerkstatt nicht nur die Vereinsvielfalt der Stadt darstellen, die seit dem 19. Jahrhundert das gesellschaftliche Leben mit geprägt hat, sondern auch das ehrenamtliche Engagement der Bürger würdigen. Anhand der vorgestellten Vereine lernt man Gruppierungen kennen, die es längst nicht mehr gibt, wie beispielsweise den Familienverein, der 1876 gegründet wurde und die „gepflegte Geselligkeit“ mit Theateraufführungen, Faschingsbällen und Kinderfesten zum Ziel hatte.

Oder den Verein Israelitische Bezirksfriedhofverwaltung Mergentheim, der 1902 gegründet wurde und der Erhaltung des Friedhofs in Unterbalbach „zur rituellen Beerdigung der Toten aus den beteiligten Gemeinden“ diente. Daneben werden in dem Band aber vor allem Vereine präsentiert, die aus dem heutigen Stadtleben nicht mehr wegzudenken sind: Bürgerforum Stadtbild, Gesangverein Sängerkranz Harmonie, Golf-Club, Kolpingsfamilie oder Kreisjägervereinigung, um nur einige der in alphabetischer Reihenfolge aufgeführten Vereine zu nennen.

Sie wurden in kurz gefassten Beiträgen von Christoph Bittel und der Schriftführerin der Geschichtswerkstatt, Christine Schmidt, vorgestellt, wobei ein besonderer Dank an Letztere ging, die sich vor allem um die Zusammenstellung und das Layout des Bandes gekümmert hat. Seitens der Stadt bedankte sich abschließend der Fachbereichsleiter für Bildung, Kultur und Tourismus, Kersten Hahn, bei den Machern des Buches für den „wunderschönen Blick in unser Stadtleben“.

Daran anknüpfend kann man der Frage des Oberbürgermeisters Udo Glatthaar im Grußwort des Buches nachgehen: „Was wäre Stadtleben ohne Freundschaft und Miteinander?“ Und gerade das Miteinander steht ja im Mittelpunkt der Vereine.