Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „Sprungbrett“ - Verein mit Sitz in Üttingshof hat auch mit den Folgen von Corona zu kämpfen / Angebote derzeit in verringertem Umfang Verein „Sprungbrett” in Üttingshof will „runderneuert” durchstarten

Corona hat auch dem Verein „Sprungbrett“ arg zugesetzt. Pandemie bedingt musste vieles auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Doch die Blicke aller Protagonisten gehen voller Optimismus nach vorn – denn es soll sich einiges tun.