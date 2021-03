Bad Mergentheim. Zeitlich etwas vorgezogen vollzog sich am frühen Freitagnachmittag eine demonstrative Flaggenhissung vor dem Alten Rathaus. Anlass war der Internationale Frauentag an diesem Montag, den der Verein „Frauen helfen Frauen“ – Corona-bedingt schon am Freitag – nutzte, um in der Badestadt auf das Problem „häusliche Gewalt gegen Frauen“ aufmerksam zu machen.

Extra angereist war dazu die Kreis-Vorsitzende Gayle Lüdtke-Beemer, unterstützt wurde sie von der Schriftführerin Sylvia Schmid sowie weiteren Vereinsmitgliedern aus Bad Mergentheim und Umgebung. „Wir wollen hier auf dem Marktplatz in Bad Mergentheim, einem zentralen Ort im Landkreis, auf das Problem an sich und auf unsere Arbeit im Landkreis aufmerksam machen“, sagte Lüdtjke-Beemer. Die beiden Flaggen – sie tragen die Aufschrift „Nein zu Gewalt an Frauen - frei leben ohne Gewalt“ werden jetzt eine Woche lang vor dem Alten Rathaus wehen. „Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung des Landkreises und die Bereitschaft der Stadt, uns die Fahnenmasten zur Verfügung zu stellen“, betonte die Kreisvorsitzende.

Mehr als Beratung

Flaggenhissung vor dem Alten Rathaus: „Frauen helfen Frauen“-Schriftfüherin Sylvia Schmid (links) und die Kreisvorsitzende Gayle Lüdtke-Beemer mit einer der beiden Aktionsfahnen. Gleich nach dem Foto setzte Gayle Lüdtke-Beemer die Maske wieder auf. © Hans-Peter Kuhnhäuser

Der Verein „Frauen helfen Frauen“ hilft Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt, Stalking. sexueller Belästigung (unter anderem am Arbeitsplatz) sowie Opfer von körperlicher und seelischer Misshandlung sind. Neben entsprechender Beratung bietet „Frauen helfen Frauen“ auch einen Platz im Frauenschutzhaus an, das zusammen mit dem gleichnamigen Verein im Neckar-Odenwald-Kreis betreut wird.

Symbolisches Zeichen

„Wir sind heute hier zusammengekommen, weil wir mit der Flaggenhissung auch ein symbolisches Zeichen setzen wollen. Nach wie vor erinnert uns der Internationale Frauentag daran, dass diese Welt für Frauen und Mädchen nicht die gleiche wie für Jungen und Männer ist. Frauen und Mädchen sind weltweit immer die ersten Opfer von Krieg, Hunger, Vertreibung, von Armut und Rechtlosigkeit sowie politischer und religiöser Unterdrückung“, sagte Silke Stahnke – die Bad Mergentheimer Ärztin arbeitet mit im Verein.

„Frauen sind weitaus häufiger Opfer von Gewalt als Täter, und diese Gewalt hat viele Facetten: 98 Prozent aller Alleinerziehenden sind Frauen, 70 Prozent der geschiedenen Väter versuchen, sich vor dem Kindesunterhalt zu drücken. Frauen werden häufig am Arbeitsplatz benachteiligt und sexuell bedrängt, was nicht nur erst seit ,me too’ ins öffentliche Bewusstsein gerückt ist.“ Stahnke machte auch darauf aufmerksam, dass „zunehmend Jungen und Männer unter den Rollenklischees leiden“, die geschlechtsspezifische Lebenswege vorgeben und der individuellen Entscheidung Steine in den Weg legen – „große, schwere Steine“, wie Stahnke betonte. Kurzum: Es gibt noch viel zu tun, die nach wie vor bestehende gesellschaftliche Realität, „die eine solche Aktion auch heute, im Jahr 2021, noch nötig macht, endlich hinter uns zu lassen“.

Die Vereinsmitglieder verteilten zudem Info-Blätter über das Angebot des Vereins – er unterhält in Lauda im Caritashaus in der Luisenstraße 2 eine Beratungs- und Interventionsstelle und betreibt zusammen mit dem Verein im Neckar-Odenwald-Kreis ein Frauenhaus, wo Opfer häuslicher Gewalt Schutz und Hilfe finden.