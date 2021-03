  Verbotenes Autorennen

Bad Mergentheim/Edelfingen. Zwei Autofahrer lieferten sich am Sonntagabend auf der Wilhelm-Frank-Straße mit ihren Autos ein Rennen zwischen Bad Mergentheim und Edelfingen. Zeugen beobachteten, wie die beiden Seat in Richtung Edelfingen unterwegs waren und nebeneinander herfuhren. Plötzlich beschleunigten die beiden Wagen und fuhren davon. Kurze Zeit später kamen beide Pkw, erneut nebeneinander fahrend, zurück in Richtung Bad Mergentheim. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Ereignissen machen können, sollten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931/54990, melden.

