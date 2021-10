Verbotene Wege kosten bald 55 Euro

Bad Mergentheim. Zur laufenden Baumaßnahme am Verkehrsknoten B 19/B 290 merkte CDU-Stadtrat Hariolf Scherer an, dass das verursachte Chaos durch die Vollsperrung dieser wichtigen Verkehrsader groß sei und es Bauarbeiten mit einer jeweils halbseitigen Sperrung wohl auch getan hätten. Sein Fraktionskollege Wolfgang Herz hakte bezüglich des verbotenen Schleichverkehrs nach und erfuhr von Fachbereichsleiter Christian Völkel, dass man schon einige Falschfahrer ertappt und verwarnt habe. Carsten Müller, der Pressesprecher der Stadt, teilte am Freitag der Redaktion die neuesten Zahlen mit: „Um den nicht zulässigen Ausweichverkehr bei der Umfahrung der Knotenpunkt-Baustelle zu unterbinden, haben in dieser Woche mehrere Kontrolle stattgefunden: am Dienstag und Mittwoch in der Brucknerstraße sowie am Donnerstag im Darrweg, jeweils über mehrere Stunden hinweg. Dabei hat die Überwachungsanlage am Dienstag mehr als 80 Fahrzeuge erfasst, am Mittwoch über 50 und am Donnerstag sogar rund 100. Die Missachtung des Durchfahrtsverbotes kostet alle betroffenen Autofahrerinnen und Autofahrer 20 Euro. Wenn ab 9. November der neue Bußgeldkatalog gilt, sind hier sogar 55 Euro fällig. Die Stadt appelliert noch einmal, die offiziell ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu befahren. Die Kontrollen werden fortgesetzt.“ sabix

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1