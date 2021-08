Verabschiedungen einiger Lehrkräfte

Bad Mergentheim. Mit dem Ende des Schuljahres verließen einige Lehrkräfte das Deutschorden-Gymnasium (DOG).

Die Referendare Nico Heissenberger, Christiane Schilk und Robert Stempien schlossen erfolgreich ihren Vorbereitungsdienst ab. Bei Melissa Großmann endete der Vertretungsvertrag. Alle vier werden im kommenden Schuljahr eine feste Stelle antreten. Marc-Oliver Mögle wechselt nach sieben Jahren am DOG nach Neuenstadt am Kocher. Er hat sich vor allem durch die Einrichtung des Schulsanitätsdiensts und der Reaktivierung der Theatergruppe hervorgetan.

Sein letztes Schuljahr verbrachte Andreas Neidhart am DOG. Er kam dazu aus dem Auslandsschuldienst und blickt nun auf ein bewegtes Lehrerleben zurück, das Stationen in Madrid, Weikersheim und Budapest beinhaltet.

Für Sieglinde Reinhart endet ihr Wirken am DOG nun endgültig. Nach 43 Jahren verabschiedete sich die beliebte Kunstlehrerin in den wohlverdienten Ruhestand. Dieser beginnt nun auch für den Abteilungsleiter Ralph Müller. Er lehrte Generationen von Schülern nicht nur Deutsch und Latein, sondern er war auch für viele außerunterrichtliche Unternehmungen bekannt. Dazu gehörten neben den regelmäßigen Theaterfahrten oder Besuchen der Frankfurter Buchmesse auch die Fahrten nach Trier und Rom.

Ein besonderer Schwerpunkt war die Beziehung zu Polen. So verbrachte Ralph Müller nicht nur zwei Jahre als Lehrer in Danzig, sondern er organisierte über 25 Jahre den Schüleraustausch mit einem Gymnasium in Danzig. dog