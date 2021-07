Vegane Angebote bei Veranstaltungen nicht zwingend

Bad Mergentheim. Die Grünen brachten einen Antrag zur Unterstützung der regionalen bäuerlichen Landwirtschaft beziehungsweise mit Blick auf die Bio-Musterregion Main-Tauber in den Gemeinderat ein. Dieser stieß aber nicht voll umfänglich auf Gegenliebe.

Einstimmig beschloss das Gremium Punkt 1, dass die Stadt darauf hinwirkt, dass bei der Gemeinschaftsverpflegung in ihren Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten landwirtschaftliche Produkte aus der Region eingesetzt werden. Eine ganz knappe Mehrheit von 15:14-Stimmen (die CDU-Fraktion votierte dagegen), bei zwei Enthaltungen, legte zudem fest, dass der Anteil an Bioprodukten in der Gemeinschaftsverpflegung erhöht werden soll.

Ein deutliches Nein kam dagegen zur Grünen-Idee, bei Veranstaltungen der Stadt Bad Mergentheim zwingend „Angebote für Menschen vorzuhalten, die sich vegan ernähren“. Nur sieben Stadträte waren dafür, aber 24 Ratsmitglieder dagegen.

Weiter schlugen die Grünen vor, dass die Stadt Träger von Einrichtungen mit Gemeinschaftsverpflegung wie Betriebe, Kliniken, Sanatorien, Kitas, Alten- und Pflegeheime in Bad Mergentheim animiert, die oben genannten Regeln zu übernehmen. Aber auch dafür gab es keine Mehrheit: Elf waren dafür, aber 20 Köpfe im Gemeinderat winkten ab.

Philipp Lutzmann (Grüne) hatte vor den Abstimmungen um Unterstützung geworben und in Erinnerung gerufen, dass der Main-Tauber-Kreis vom Land als Bio-Musterregion ausgewiesen wurde.

„Nur mit einem stabilen Absatzmarkt kann die Existenz der regionalen Landwirtschaft gesichert werden und nur so kann es zu mehr ökologischer Landwirtschaft kommen. Die EU, das Land Baden-Württemberg und der Landkreis haben sich jüngst neue Ziele gesteckt. Wir wollen unseren Anteil dazu leisten, diese Ziele zu erreichen. Der Antrag forciert die Bemühungen der Stadt und nützt Landwirten, Konsumenten, Tier und Umwelt“, so Lutzmann, der zusammen mit seiner Fraktion für einen verlässlichen Markt für regionale landwirtschaftliche Produkte auch in der Gemeinschaftsverpflegung warb.

Wolfgang Herz (CDU) wandte ein, dass man stets auch die Kosten für die Eltern beispielsweise in Kindertagesstätten und Schulen im Blick behalten müsse, denn Bioprodukte seien häufig teurer. Er und später auch sein Fraktionskollege Ulrich Gebert lehnten eine Gängelung von Bürgern, Betrieben und anderen durch allzu viele Vorschriften ab. Inge Basel (SPD) sagte, dass ihre Fraktion nur Teilen des Grünen-Antrags zustimmen werde.