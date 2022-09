VdK war in Aachen unterwegs

Althausen/Neunkirchen/Wachbach. Schon zur Tradition geworden sind die fünftägigen Reisen im September der Ortsverbände des VdK von Althausen-Neunkirchen und Wachbach. Dieses Mal ging es nach Aachen, Weltkulturerbe mit dem Dom und dem gotischen Rathaus auf den Fundamenten der Kaiserpfalz von Karl dem Großen.

Bei schönstem Spätsommerwetter ging es los nach Kerpen zum Tagebau Inden, der nach der Mittagspause noch besichtigt werden konnte. Am Spätnachmittag dann Ankunft in einem Hotel in Aachen. Der zweite Tag begann mit einer Stadtrundfahrt. Dann ging es weiter mit einer Stadtführung zu Fuß durch enge Gassen, historische Plätze durch die 2000 Jahre alte Aachener Geschichte. Der Aachener Dom ist Unesco-Weltkulturerbe und zählt zu den herausragenden Bauwerken in Deutschland und Europa. Er ist die Grabeskirche Karls des Großen, Krönungskirche für über 30 Könige, Wallfahrtskirche und Bischofskirche. Die Aachener Domschatzkammer gilt als die bedeutendste kirchliche Schatzkammer nördlich der Alpen mit unermesslichen Schätzen.

Am dritten Tag ging es bei schönem Wetter hinaus in die Natur, beginnend mit einer Rundfahrt durch die waldreiche Eifel, Besuch von Kornelimünster und die Fachwerkstadt Monschau, auch Perle der Eifel genannt. Zum Abschluss wurde noch eine Printenbäckerei besucht, das „Nationalgebäck“ der Aachener.

Der vierte Tag führte die Reisegruppe von Aachen über Lüttich, auch bekannt als die „feurige Stadt“ in Belgien, inklusive Spaziergang durch die ältesten Stadtviertel, Plätze, Denkmäler und Fassaden bis zur St. Paulskathedrale. Viele eindrucksvolle Bilder begleiteten uns dann weiter auf der Fahrt nach Maastricht, Hauptstadt der Provinz Limburg.

Am fünften Tag hieß es wieder Abschied nehmen von Aachen. KlE