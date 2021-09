VdK-Ortsverbände waren unterwegs

Bad Mergentheim. Bei herrlichem Spätsommerwetter führten die VdK- Ortsverbände Althausen-Neunkirchen und Wachbach ihren schon traditionellen Fünf-Tagesausflug durch – in diesem Jahr in das Berchtesgadener Land. Es war der elfte dieser Art. Reiseleiterin Gudrun Meyer führte die Gruppe mit viel Sachkenntnis, Humor und Charme während des gesamten Aufenthaltes.

Die am noch ersten Tag stattfindende Stadtführung durch Berchtesgaden mit der wunderschönen Altstadt enthielt einen Überblick über Gründung, Salzabbau, Holzwirtschaft und kulturelle Entwicklung. Das Salzbergwerk ist das älteste in Deutschland und wird bis heute aktiv betrieben. Der Besuch des Obersalzberges mit dem Kehlsteinhaus (Hitlers Teehaus) und der Möglichkeit das Dokumentationszentrum Obersalzberg kennen zu lernen stand ebenso auf dem Programm wie ein Tag am und auf dem Königsee oder ein Besuch der Stadt Hallein in Österreich.

Am fünften Tag erfolgte bei herrlichem Sommerwetter die Heimreise, nicht ohne noch einen mehrstündigen Aufenthalt am Chiemsee einzulegen. Klaus Eckl stellte noch den für 2022 in der letzten Ferienwoche geplanten Ausflug nach Aachen, Lüttich und Maastricht vor. Monika Stütz, Vorsitzende des VdK-Ortvereins Wachbach, dankte im Namen aller Klaus Eckl und Wilfred Rüger, die diesen Ausflug wieder vorbereitet und organisiert hatten. wrü