Vandalismus am Schellenhäuschen

Bad Mergentheim. Unverständnis und Entsetzen herrschen beim Team der Schlossverwaltung im Residenzschloss Mergentheim: Unbekannte beschädigten das historische Schellenhäuschen im Schlosspark. Das zuständige Amt erstattete Strafanzeige – die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg bieten zusammen mit der Stadt Mergentheim eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen.

Graffiti, ein eingeworfenes Fenster und jede Menge Schmutz: Das Schellenhäuschen im Schlosspark von Residenzschloss Bad Mergentheim wurde vergangene Woche erheblich beschädigt. Das Team der Schlossverwaltung schüttelt darüber verständnislos den Kopf – auch Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, ist entsetzt.

„Es scheint auch gezündelt worden zu sein. Hier haben wir Glück im Unglück. Nicht auszumalen, wenn das historische Kleinod auch noch in Flammen aufgegangen wäre.“ Die Außenstellenleitung von Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Heilbronn stellte Strafanzeige gegen Unbekannt.

Belohnung für Hinweise

Das Schellenhäuschen an der westlichen Schlossmauer ist über 200 Jahre alt: 1802 wurde es bei der Umgestaltung des Schlossparks in den Garten eingefügt. Eine chinesische Pagode war ein typischer Bestandteil in englischen Landschaftsgärten. Der hohe Schellenbaum und die Glocken unter dem Dach geben dem Lusthäuschen seinen Namen. „Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist es, den wertvollen kulturellen Schatz des Landes zu bewahren“, erläutert Michael Hörrmann.

„Vandalismus treten wir entschieden entgegen. Daher loben wir zusammen mit der Stadt eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen.“ Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0 79 31/54 99 0 entgegen.

In den letzten Jahren gab es immer wieder Vorfälle von Vandalismus im Schlossgarten, die das Halbmondhäuschen und das Schellenhäuschen betrafen. Die Täter, die zuletzt das Schellenhäuschen verschmiert hatten, konnten nach Aussetzung einer Belohnung gefasst werden. Daher hoffen Schlossverwaltung, Stadt und Polizei auch dieses Mal auf viele dienliche Hinweise.

Nach dem ersten Entsetzen machen sich die Verantwortlichen nun ans Werk: Im ersten Schritt werden die Schäden am Schellenhäuschen professionell beseitigt. Im zweiten Schritt berät die Schlossverwaltung mit Partnern vor Ort, wie der Park vor zukünftigen Schäden besser geschützt werden kann. pm