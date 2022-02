Vakanz an der Spitze des Vereins ist beendet

Bad Mergentheim. Eine gute Entwicklung und eine gute Nachricht beim und aus dem Fischereiverein Bad Mergentheim. Bei der Generalversammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt, und er ist vollzählig. Damit ist die zweijährige Vakanz an der Spitze beendet.

Trotz Corona, das die Abhaltung der Generalversammlung im vergangenen Jahr unmöglich machte, konnte die Generalversammlung stattfinden. Und immerhin fanden 64 Fischerinnen und Fischer den Weg ins evangelische Gemeindehaus. Mit dabei waren auch die im Verlauf der Versammlung neu aufgenommenen Mitglieder.

Der Zweite Vorsitzende Dr. Andreas Schmitt informierte zum Mitgliederbestand: Neben den 164 Aktiven hatte der Verein am Jahresende drei Ehrenmitglieder, zwei Passive und sieben Mitglieder der Jugendabteilung. Auf der Tagesordnung stand die Neuaufnahme von sechs Aktiven und einem Jugendlichen.

In seinem Rechenschaftsbericht verwies Schmitt auf das Fischsterben im Hollenbacher See, dessen Ursache weiterhin unklar ist, da der exakte Todeszeitpunkt nicht mehr feststellbar war. Festgestellt wurden die ersten Kadaver ab dem 28. April vergangenen Jahres. Der Neubau der Tauberbrücke Elpersheim (seit September 2021) beschäftigt den Verein nach wie vor – auch dort entstand ein Fischsterben.

Vereinsveranstaltungen gab es pandemiebedingt nur sehr wenige; so das beliebte Raubfischangeln mit Saukopfessen am 13. November vergangenen Jahres und die außerordentliche Mitgliederversammlung am 17. Oktober in Harthausen. Dabei wurde das geplante Vorgehen zur Sanierung des Althäuser Sees besprochen und von der Versammlung einstimmig beschlossen. Im Januar diesen Jahres begannen die Bauarbeiten, die Schmitt den Mitgliedern erläuterte: Entfernung der Wurzelstöcke, Sanierung des Damms und Anböschen der Dammböschung.

Weiter machte Schmitt auf den „Fisch des Jahres“ – den Hering – aufmerksam und verwies auf den anstehenden Abriss und Neubau des Johannesstegs in Bad Mergentheim. Zudem stellte er die Veranstaltungsplanung für das laufende Jahr vor.

Solides Fundament

Schatzmeister Matthias Welz stellte die Kassenberichte für die Jahre 2021 und 2021 vor. Er hat gut gewirtschaftet, so dass der Verein auf einem soliden finanziellen Fundament steht und auch die hohen Ausgaben für die Sanierung des Althäuser Sees zu stemmen sind. Der Bericht der Kassenprüfer (Jürgen Bamberger und Michael Wasser) wurde von Jürgen Bamberger vorgetragen. Sie attestierten dem Schatzmeister Matthias Welz eine einwandfreie Buchführung und hoben die „hohe Zuverlässigkeit und Ordnung der Unterlagen“ hervor. Auf Antrag des Ehrenrates Manfred Geuder wurde en bloc über die Entlastung der Vorstände abgestimmt; Geuder leitete die Abstimmung: Die Versammlung erteilte sowohl dem Schatzmeister als auch den übrigen Vorständen mit 52 Ja-Stimmen, einem Nein und fünf Enthaltungen die Entlastung.

Gewässerwart Georg Landwehr unterrichtete die Versammlung über Fangzahlen und Besatzmaßnahmen, wobei großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt werde. Weiter sprach Landwehr von den Arbeitseinsätzen, für die immer helfende Hände gebraucht werden.

Neuwahlen

Bei den Neuwahlen ging es zunächst um die Wahl des Ehrenrates. Da Karl Steffen, Horst Frank und Manfred Geuder erneut kandidierten, fiel die Wahl nicht schwer. Alle wurden bei einer Enthaltung en bloc erneut in dieses Amt bestellt.

Im Anschluss ging es an die Wahl des gesamten Vorstandsteams, die per Akklamation erfolgte. Die Wahl für das Amt des Vorsitzenden leitete Ehrenrat Manfred Geuder. Kandidat war der bisherige Zweite Vorsitzende, Dr. Andreas Schmitt, der bereits die vergangenen zwei Jahre stellvertretend als Vorsitzender wirkte. 52 Stimmberechtigte votierten mit Ja, zwei enthielten sich. Schmitt nahm die Wahl an und leitete die weiteren Abstimmungen. Für das Amt des Zweiten Vorsitzenden bewarb sich Pascal Rückheim, und er wurde mit 57 Ja-Stimmen und einer Enthaltung gewählt – ein Wahlergebnis, das auch die nachfolgenden Bewerber erhielten. Da Hans-Peter Kuhnhäuser nicht mehr als Schriftführer kandidierte, wurde ein Kandidat gebraucht – und mit Ralf Hagelstein gefunden. Der bisherige Referent für Vereinsfragen ist nun Schriftführer. Schatzmeister Matthias Welz kandidierte erneut und wurde im Amt bestätigt, ebenso wie Gewässerwart Georg Landwehr. Neuer Referent für Vereinsangelegenheiten wurde Aristidis Mastronardo. Als Beisitzer kandidierte Amtsinhaber Michael Bayer erneut; er wurde mit 57 Stimmen bei zwei Enthaltungen im Amt bestätigt.

Sven Plewa kandidiert nicht mehr für das Amt des Jugendwartes; mit Waldemar Sehl und Andreas Scherer fand sich ein Duo für dieses Amt; die beiden Kandidaten wurden mit 56-Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen gewählt. Dr. Schmitt dankte allen Kandidaten für ihre Bereitschaft, im und für den Verein mitzuwirken. Ebenso dankte er allen ausgeschiedenen Vorständen für ihr Engagement.

Da Jürgen Bamberger turnusgemäß als Kassenprüfer ausscheiden musste, beauftragte die Versammlung auf Vorschlag des Vorsitzenden einstimmig Marcel Volkert mit diesem Amt. Er wird nun zusammen mit Michael Wasser als Kassenprüfer tätig.

Zudem standen die Ehrungen langjähiger Mitglieder an: Für 15 Jahre im Verein zeichnete Dr. Schmitt Ralf Hagelstein, Rüdiger Hörner, Paul Meier, Dirk Müller, Jochen Trenten, Manuel Haag und Sven Karl mit einer die Urkunde und der silbernen Ehrennadel aus. Rüdiger Hörner, Dirk Müller und Manuel Haag waren nicht anwesend. Für 25-jährige Mitgliedschaft ehrte der Vorsitzende Günter Herbst (nicht anwesend), Stefan Herkner, Ulrich Gebert und Andreas Rott sowie Ralf Hertlein mit einer eine Urkunde und der goldenen Ehrennadel aus. HP