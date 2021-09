Urban Priol in der Kurstadt

Bad Mergentheim. Urban Priol gastiert am Samstag, 2. Oktober, ab 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) mit seinem Programm „Im Fluss“ im Kurhaus, Großer Kursaal , in Bad Mergentheim. Ursprünglich war das Gastspiel für Ende 2020 geplant. Jetzt endlich lässt die Pandemie es zu, den Kabarettisten wieder Live zu präsentieren. Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein. So kurz nach der Bundestagswahl, darf man auf die Kommentierung Priols gespannt sein. Die Veranstaltung findet statt nach den derzeit gültigen Hygieneregeln. Der Einlass erfolgt unter der 3-G-Regel. Da „3-G“ am Einlass geprüft wird, müssen entsprechende Nachweise vorgelegt werden. Karten gibt es bei den Fränkischen Nachrichten. Bild: Michael Palm

