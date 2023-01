Unverhofftes im Tante-Emma-Laden

Markelsheim. Nach einer langen Corona-Zwangspause bereitet das Kolping-Theater im Markelsheimer Pfarrsaal wieder unterhaltsame Stunden. Bewährte Akteure zeigen in dieser bereits 55. Theatersaison, dass sie das Schauspiel nicht verlernt haben. Ein Tante-Emma-Laden ist die liebevoll geschaffene Kulisse, in der sich das Geschehen abspielt. Wie gewohnt wurde in das Stück wieder ein ordentliches Quantum Lokalkolorit eingebaut.

Regie bei „Unverhofft kommt doch so oft“ aus der Feder von Beate Irmisch führt Andrea Betz, die selbst als Schauspielerin aktiv ist. Die weiteren Rollen übernehmen Alois Schneider, Klaus Pfau, Hans Kübler, Arno Artz, Sascha Kimmelmann, Dunja Bamberger, Sonja Metzger, Beate Hellebrand, Elisa Kimmelmann und Theresia Schönian.

Weil die Wochenenden zum Jahreswechsel eher ungünstig fielen, beginnen die Aufführungen erst im neuen Jahr. Aufführungstermine: Freitag und Samstag, 6./7. Januar jeweils 19.30 Uhr, Samstag, 14. Januar 19.30 Uhr, Sonntag, 15. Januar 17 Uhr, Freitag, 20. Januar, 19.30 Uhr und Sonntag, 22. Januar, 17 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft, es gibt noch für alle Termine Tickets. Karten können täglich ab 18 Uhr bei Thomas Kimmelmann, Telefon 0 79 31/9 23 14 75 bestellt werden. Restkarten gibt es auch an der Abendkasse.