Bad Mergentheim. Unterhaltsame, humorvolle und auch spannende Stunden sind bei den Aufführungen der Theatergruppe der Kolpingsfamilie garantiert.

Nach zwei Jahren Corona-Pause laufen die Proben für diese Saison bereits auf Hochtouren. Gezeigt wird das Stück „Unverhofft kommt doch so oft“ aus der Feder von Beate Irmisch unter der bewährten Regie von Andrea Betz, die auch selbst als Schauspielerin aktiv ist.

Bereits zum 55. Mal spielt die Theatergruppe der Kolpingsfamilie Markelsheim zum Jahreswechsel ein Theaterstück und in jedem Jahr begeistern die Laienschauspieler ihr Publikum aufs Neue. Da die Wochenenden zum Jahreswechsel eher ungünstig fallen, beginnt man erst im Januar mit den Aufführungen.

Geprobt wird dort, wo auch die Aufführungen stattfinden, nämlich im Pfarrsaal unter der Kirche. Die Theatergruppe findet dort beste Bedingungen vor und kann frühzeitig mit den Proben auf der Bühne beginnen.

Der kleine Tante-Emma-Laden von Sauerrahms gewinnt unverhofft einen ganz neuen Stellenwert. Mit seinem leicht antiken Charme hat er sich noch immer gegen die Supermärkte behauptet. Man findet dort Dinge, die es vielerorts in den Supermärkten schon nicht mehr gibt.

Im ganzen Stress des Alltags bleibt er doch immer wieder eine Oase der guten alten Zeit, in der sich auch manch sonderbare Leute einfinden.

Das kleine Lädchen wird zum Dreh und Angelpunkt der gesamten Dorfbevölkerung und sogar zum Umschlagplatz für dubiose Geschäfte der Dorfobrigen. Was da nicht alles unter den Ladentisch gekehrt werden soll und nun doch ans Licht kommt... Die Spieler inklusive der Regisseurin sind: Andrea Betz, Alois Schneider, Klaus Pfau, Hans Kübler, Arno Artz, Sascha Kimmelmann, Dunja Bamberger, Sonja Metzger, Beate Hellebrand, Elisa Kimmelmann und Theresia Schönian. Wer wissen will, was in einem Tante-Emma-Laden alles so passiert und einen lustigen Abend verbringen möchte, kann dies an den folgenden Terminen im Markelsheimer Pfarrsaal tun: Freitag und Samstag, 06./07. Januar 19:30 Uhr, Samstag, 14. Januar 19:30 Uhr, Sonntag, 15. Januar 17:00 Uhr, Freitag, 20. Januar 19:30 Uhr, Sonntag, 22. Januar 17:00 Uhr.

Ab Montag, 12. Dezember, beginnt der Kartenvorverkauf. Karten können täglich ab 18 Uhr bei Thomas Kimmelmann, Telefon 0 79 31/9 23 14 75 bestellt werden.