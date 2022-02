Untersuchungen notwendig

Bad Mergentheim. Die Stadt Bad Mergentheim hat im vergangenen Herbst eine Stadtentwicklungskonzeption für das Gebiet „Altstadt/ Stadtgarten“ erarbeitet und einen Antrag auf Aufnahme in die Landes-Städtebauförderung gestellt. Nun beginnen die vorbereitenden Untersuchungen dazu, was auch die Mitwirkung der dortigen Anwohner erfordert.

Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt, sind bevor ein so genanntes Sanierungsgebiet förmlich festgelegt werden kann, vorbereitende Untersuchungen gemäß Baugesetzbuch notwendig. Damit wird eine Sanierungserfordernis dargelegt. Hier werden sowohl die Sanierungsbeteiligten als auch die öffentlichen Aufgabenträger miteinbezogen. Zudem wird eine detaillierte Kosten- und Finanzierungsübersicht erstellt. Außerdem wird ein städtebauliches Neuordnungskonzept mit den zugehörigen Maßnahmen erarbeitet. Einwohner und Einwohnerinnen im Untersuchungsgebiet sind Beteiligte der zukünftigen Sanierung und werden in die vorbereitenden Untersuchungen eingebunden. In der Regel werden die Eigentümer und Eigentümerinnen von Grundstücken und Gebäuden im Untersuchungsgebiet im Zuge einer Befragung um Auskünfte zum baulichen und gestalterischen Zustand ihres Eigentums sowie ihren Vorhaben befragt.

Beteiligte im Untersuchungsgebiet sollten wissen, dass Eigentümer und Mieter grundsätzlich notwendige Auskünfte erteilen müssen (Paragraf 138 Baugesetzbuch). Die Stadt setzt jedoch ganz auf die freiwillige Mitwirkungsbereitschaft. Die erteilten Auskünfte werden bei der Entwicklung der Zielsetzungen der städtebaulichen Erneuerung mitberücksichtigt und beeinflussen diese. Die Durchführbarkeit der Sanierung ist gewährleistet, wenn die Abgrenzung und Größe des Sanierungsgebiets angemessen gewählt und die Erreichung der wesentlichen Zielstellungen der Sanierung in einem Zeitraum von maximal 15 Jahren gewährleistet ist. Darüber hinaus ist Mitwirkungsbereitschaft der Beteiligten, auch der privaten Eigentümer und Eigentümerinnen, notwendig. Schließlich müssen die notwendigen umzusetzenden Sanierungsmaßnahmen für die Stadt im Zeitraum von maximal 15 Jahren finanziell umsetzbar sein.

Die Förderung von privaten Bau- oder Abbruchmaßnahmen ist erst möglich, wenn die Sanierungssatzung durch den Gemeinderat rechtskräftig beschlossen wurde und Finanzmittel zur Verfügung stehen. Bis dahin sind noch einige Vorbereitungen und Entscheidungen zu treffen, so dass ein genauer Zeitpunkt noch nicht genannt werden könne, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Sobald das Sanierungsgebiet förmlich festgelegt wurde, wird dies öffentlich bekannt gegeben. Erst danach können private Investorinnen und Investoren Zuschüsse erhalten.

Wer wissen möchte, ob er im geplanten Sanierungsgebiet liegt, kann eine hochauflösende Plandarstellung herunterladen unter: www.bad-mergentheim.de/de/bauenundwohnen/stadtentwicklung. Dort sind auch weitere Informationen abrufbar, etwa zum konkreten Vorgehen bei der Beantragung von Zuschüssen. stv