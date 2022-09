Unterstützung bei Erziehung

Bad Mergentheim. Wie gestaltet man die Beziehung zu Jugendlichen? Einen Onlinekurs für Eltern veranstaltet die Psychologische Beratungsstelle Bad Mergentheim ab Mittwoch, 19. Oktober. Durch den Austausch mit Eltern in der gleichen Situation, sollen Eltern von Jugendlichen in diesem Kurs Unterstützung erfahren. Geleitet wird er vom M.Sc. Psychologen Knut Wöber, systemischer Berater und Therapeut bei der Beratungsstelle des evangelischen Kirchenbezirks. Der Kurs findet mittwochs von 19 bis 21 Uhr (am 19. und 26. Oktober sowie am 9., 16. und 23. November), statt. Die Teilnahme ist kostenlos und steht allen Eltern von Jugendlichen aus Baden-Württemberg offen. Anmeldung und Informationen unter Telefon 07931/8069 oder sekretariat@beratungsstelle-mergentheim.de.

