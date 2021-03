Main-Tauber-Kreis. Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum und speziell die Zukunft der Krankenhäuser war Thema eines intensiven Austauschs zwischen den Verantwortlichen der BBT-Gruppe in der Region und der CDU-Bundestagsabgeordneten Nina Warken.

Ein Schwerpunkt auch hier: der Umgang mit der Corona-Pandemie. Die gute Krankenhausstruktur im Main-Tauber-Kreis und die tägliche Absprache zwischen dem Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim und dem Krankenhaus Tauberbischofsheim habe in den vergangenen Monaten dazu beigetragen, dass die medizinische Versorgung der Covid-19 Patienten sowie aller anderen stationären Patienten immer gesichert war, zog BBT-Regionalleiter Marc Reggentin eine Bilanz der vergangenen zwölf Monate.

„Nicht gerechtfertigt“

Zugleich kritisierte er den unterschiedlichen Umgang von Seiten der Politik mit den beiden Kliniken. Während in der ersten Welle alle Krankenhäuser Ausgleichszahlungen erhielten, gibt es seit Oktober für Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung wie dem Krankenhaus Tauberbischofsheim keine Freihaltepauschalen oder Ausgleichszahlungen mehr. „Das ist nicht gerechtfertigt, denn auch im Krankenhaus Tauberbischofsheim behandeln wir Covid-19-Patienten und haben bei allen Patienten erhöhte Hygiene- und Schutzmaßnahmen, die hohe Kosten verursachen“, so Reggentin.

Das betreffe in besonderem Maße auch die Psychiatrie. „Abstandsregeln und Schutzmaßnahmen führen dazu, dass wir aktuell weniger Patienten stationär aufnehmen können – und zugleich sehen wir eine unverändert hohe Zahl an Menschen mit psychischen Erkrankungen, die eine Behandlung dringend brauchen“, betonte Dr. Mathias Jähnel, Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. „Aber bei den Ausgleichzahlungen fallen die psychiatrischen Kliniken sowie die Grund- und Regelversorger hinten runter. Das trifft das Krankenhaus Tauberbischofsheim doppelt“, so Dr. Jähnel.

Auch die Bundestagsabgeordnete Nina Warken hält eine gute finanzielle, technische und personelle Ausstattung von Krankenhäusern im ländlichen Raum für unersetzlich. „Für mich ist eine wohnortnahe und hochwertige Gesundheitsversorgung von großer Bedeutung – egal ob in der Stadt oder im ländlichen Raum. Darum setze ich mich mit aller Kraft hier bei uns vor Ort und in Berlin für die bestmögliche Versorgungsqualität unserer Region ein.“

Weitere Themen waren die Gewinnung von qualifiziertem Fachpersonal in allen Bereichen und die Finanzierung der Altenhilfe. pm