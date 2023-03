Unternehmensnetzwerk als Chance zum lockeren Austausch

In einem Netzwerk beteiligt zu sein, ist heutzutage ein Selbstläufer. Gleichwohl wird es nicht immer unvoreingenommen und selbstlos betrieben. Doch es gibt Ausnahmen, sogar im Geschäftsleben. Eines davon ist das BNI.

Bad Mergentheim. Sie sind im Chapter Taubertal des BNI organisiert und treffen sich regelmäßig, jede Woche donnerstags, am frühen Morgen um 6.45 Uhr im Hotel Bundschu zum Frühstück. Doch nicht nur dem gemeinsamen Start in den Tag ist das Treffen der Geschäftsleute gewidmet, sondern es soll viel mehr bieten: Beständiger Austausch steht dabei im Mittelpunkt – ein Austausch, der in gegenseitigen (Geschäfts-)Empfehlungen münden kann und auch soll.

An diesem Donnerstagmorgen ist noch mehr angesagt, denn es ist „Besuchertag“. Potenzielle neuer Mitglieder wurden angesprochen und eingeladen. Was sie alle eint ist das Interesse, sich gegenseitig zu unterstützen. Deswegen sind sie Mitglied im BNI geworden, dem Business Network International. Es ist das weltweit größte Unternehmernetzwerk – eine professionelle Plattform für den Austausch von Geschäftsempfehlungen.

Lockere Atmosphäre

Die Atmosphäre ist recht locker. Das beginnt schon beim Empfang: Viele Tattoos zieren den Unterarm eines jungen Mannes, der fröhlich „Hallo“ und „Schön, dass Sie da sind“ sagt. Die Frauen und Männer sind unterschiedlich gekleidet – die einen müssen gleich nach dem Frühstück zur Baustelle, sind also im Handwerkeroutfit (die Marke mit dem großen Vogel) präsent. Andere tragen ganz normale Kleidung, vereinzelt ist auch Kostüm oder Schlips und Kragen zu entdecken. Hipster-Bärte fehlen ebenso wenig wir „schräge“ Frisuren. Also alles ganz locker, von Business-Dresscode kann keine Rede sein. Schnell bilden sich kleine Smalltalk-Runden, der eine oder andere Besucher wird vorgestellt, und die „Besucherbeauftragten“ des Chapters geben beim Frühstücksbuffett, wo sich alle bedienen können, bereits erste Auskünfte.

Was machen die Geschäftsleute, die Dienstleister, Handwerker, Firmenvertreter denn nun bei diesem BNI-Frühstückstermin? Frühstücken natürlich, aber eben nicht – mehr oder weniger alleine – zuhause, sondern in der Gemeinschaft von Menschen, die ebenfalls Verantwortung tragen für ihre (Ein-Mann-)Firma oder ein kleines Unternehmen. Und was die Branche angeht, gibt es keine Grenzen. Grundsätzlich ist alles möglich, vom Architekten bis zum Zahnarzt, erklärt die ausgelegte BNI-Broschüre.

Vom „Mehrwert“ – nein, nicht dem von Karl Marx, wobei der auch für Geschäftsleute nicht unerheblich ist – spricht dann auch ein Mitglied des Leitungsteams, ein Steinmetz aus dem Hohenlohischen mit breitkrempigem Hut, Bart und Zopf, bei seinem Kurzvortrag für die Besucher. Den bekomme man als engagiertes Mitglied sicher.

Investiert werden müssten dafür 1080 Euro Jahresbeitrag, 250 Euro Aufnahmegebühr und die Beteiligung an den Raum- beziehungsweise Verzehrkosten für die Frühstückstreffen. Der „Mehrwert“ seien Geschäftsempfehlungen sowie persönliche Kontakte, und gerade letztere ließen sich ja gar nicht in Zahlen fassen, seien aber zweifellos „ein Wert an sich“.

Klar wird im Laufe des frühen Morgens, dass man sich kennt und wertschätzt. „Man redet auch mal über Dinge außerhalb des Berufslebens, trifft sich vielleicht sogar mal privat“, sagt der Mann mit dem Hut. Vor allem aber wissen die Mitglieder des Chapters Taubertal, wer von ihnen was kann und empfehlen sich so gegenseitig. „Provision gibt’s dafür nicht“, betont der Steinmetz. „Wir machen das, weil wir uns gegenseitig helfen wollen.“ Dieser Satz fällt auffallend häufig an diesem Morgen.

Mehr als nur Umsatz

Von „mehr Umsatz generieren“ ist in der offiziellen Broschüre des BNI zwar zu lesen, aber „nur um mehr Umsatz geht’s uns nicht“, betonen mehrere vom Reporter dazu befragte Unternehmer. Der Austausch, also die soziale Funktion des Chapters, spiele eine wichtige Rolle, wird immer wieder betont. „Ich freue mich immer auf unsere Treffen“, sagt etwa Ulrich Hammel, der in der Immobilienbranche tätig ist. Und ja, „so manches Projekt haben wir erfolgreich abschließen können, weil wir hier Kontakte haben.“

Wer gegenwärtig einen Handwerker oder einen Lieferanten für ganz bestimmte Teile sucht, weiß, wie schwierig das sein kann und wie sehr persönliche Kontakte Dinge möglich machen, die ansonsten nahezu unmöglich sind. Das BNI und sein Chapter Taubertal seien, so erfährt es der Reporter mehrfach, „eine tolle Sache“. Und überhaupt: Das Lockere zieht sich durch; auch aus angrenzenden Landkreisen sind einige im Chapter mit dabei. „Wie es sich halt ergibt, irgendwie ist die Region ja doch miteinander verbunden“, erläutert Miriam Deschner.

„Du, sag mal, ich brauche ganz schnell einen Handwerker, Architekten, Fachanwalt, Maschinenbauer … Kennst du da einen, der gleich morgen anfangen kann?“, wäre beispielsweise eine Frage, die in der entspannten Atmosphäre des Frühstücks mit vertrauten Menschen und potentiellen Geschäftspartnern natürlich leichter fällt als in der doch strengen, von Regeln durchzogenen Business-Welt mit Terminen, Büros und Vorzimmern. Und der oder die Angesprochene kann dann auf Teilnehmer der Frühstücksrunde verweisen. „Geh’ mal da hin, die kann das, die haben noch Kapazitäten frei!“

Seit Jahren emsig

Wohlgemerkt, das ist die Theorie des BNI-Unternehmerteams, das es in jedem Chapter gibt. Und diese Theorie wird weltweit gelebt – eben auch im Taubertal. Das gleichnamige Chapter ist zwar – von der Zahl der Mitglieder gesehen – etwas klein, aber seit Jahren emsig am Wirken.

Und es will auch nach Außen wirken, etwa mit dem Besuchertag, der am Donnerstagmorgen das wöchentliche Treffen bereicherte. Zu den 16 Mitgliedern kamen 30 Besucher – sie wurden zuvor von den Mitgliedern angesprochen, wollten mehr erfahren und sich und ihre Firma vorstellen.

„Das BNI ist eine professionelle Netzwerkorganisation“, sagt Roland Reckerzügl, der als Koordinator für den Südwestdeutschen Raum im BNI tätig ist und eigens zum Besuchertag nach Bad Mergentheim gekommen ist.

Er freut sich sehr über die vielen Besucher – ob „mehr daraus wird, wird sich weisen. Ich hoffe, dass ich einige wiedersehe!“ Erfahrungsgemäß würden einer, vielleicht auch zwei von zehn Besuchern im Anschluss im Chapter aktiv werden, ergänzt Miriam Deschner.

Auf jeden Fall würden schon mal erste Kontakte geknüpft, „man lernt sich kennen“. Es ist folglich, um ein Wort aus der Sozialarbeit zu nutzen, ein „niedrigschwelliges“ Angebot. „Und Spaß macht’s auch“, betonen die beiden BNI-Mitglieder.