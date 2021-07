Unterdurchschnittliche Böden und überdurchschnittlich hohe Sonneneinstrahlung

Main-Tauber-Kreis. Sollen Photovoltaikanlagen nicht nur auf Dächern und Parkplätzen installiert werden, sondern auch auf landwirtschaftlichen Flächen? Zu dieser auch bei den Grünen kontrovers diskutierten Frage ließen sich die Bundestagsabgeordnete Charlotte Schneidewind-Hartnagel sowie Kreis- und Stadträte aus dem Main-Tauber-Kreis von der Landwirtsfamilie Kümmerer auf ihrem Hof im zu Niederstetten gehörenden Weiler Dunzendorf informieren. Von der Veranstaltung ging uns von der Partei der folgende Bericht zu.

2016 hat die Familie Kümmerer auf einer Fläche von 3,2 Hektar eine Freiflächen-Photovoltaikanlage installiert, die jährlich etwa 2,5 Millionen Kilowattstunden sauberen Strom erzeugt. Agrarbetriebswirt Gerhard Kümmerer betonte, dass „alles in eigener Hand“ geschah, sowohl die Projektierung, als auch die Beteiligung an der Ausschreibung für den Strom, die Aufträge für den Bau und jetzt der Betrieb der Anlage. Stolz berichtete er, dass seine Anlage eine von nur zwei aus ganz Baden-Württemberg gewesen sei, die die Ausschreibung des Stroms gewonnen habe. Auf diese Weise habe ein zweites wirtschaftliches Standbein für den landwirtschaftlichen Betrieb geschaffen werden können, der ansonsten Ackerbau und Schweinemast betreibe. „Es gibt keine Kulturpflanze, mit der so viel erwirtschaftet werden kann, wie mit Photovoltaik“, so Kümmerer.

Die Bedenken von Stadtrat Richard Diehm aus Wertheim, dass durch die Freiflächen-Photovoltaikanlage guter Boden der Lebensmittelproduktion entzogen wird, konnte der Landwirt entkräften. Bei ihm handele es sich um 30er bis 35er Böden. Der Bebauungsplan schreibe „extensives Grünland“ vor. Das trage auch dazu bei, dass die Bodenerosion verringert werde. Durch die Umwandlung habe die Fläche sogar 167 176 Biotoppunkte hinzu gewonnen. Die sogenannte Agro-Photovoltaik, bei der Sonnenstrom mit dem Anbau von zum Beispiel Kartoffeln kombiniert werde, sieht Gerhard Kümmerer aus wirtschaftlichen Gründen noch kritisch. Dies komme allenfalls für bestimmte Sonderkulturen in Frage. Gut kombinieren ließen sich die Module aber mit der Hühnerhaltung, ergänzte MdB Schneidewind-Hartnagel. Bislang dürften Eier von Agro-Photovoltaik-Anlagen allerdings nicht als Freiland-Eier klassifiziert werden.

Fakt ist laut Gerhard Kümmerer, dass in Deutschland auf etwa zwei Millionen Hektar keine Nahrungsmittel, sondern Energiepflanzen angebaut werden, das entspreche etwa 20 Prozent der Acker- und Grünlandfläche. Ihren Zweck sehe man den Kulturen natürlich nicht an. Die Photovoltaik sei aber um ein Vielfaches effizienter als Biogasanlagen. Man müsse auf etwa 35 Hektar Mais anbauen, um so viel Strom zu erzeugen wie mit einem Hektar Photovoltaik. Biogas sei aber leicht speicherbar und ebenfalls gut für das Klima.

Kümmerer stellte fest, dass der Main-Tauber-Kreis mit seinen unterdurchschnittlichen Böden und seiner überdurchschnittlich hohen Sonneneinstrahlung bestens für Freiflächen-Photovoltaik geeignet sei. Da die Planungshoheit dafür bei den Gemeinden liege, die dafür Bebauungspläne aufstellen müssen, sei es von ihnen abhängig, ob die Freiflächen-Photovoltaik eine Chance bekommt. Hier brauche es mutige Entscheidungsträger.