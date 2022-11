Ungewohnte Waffen gemeistert

Bad Mergentheim. Nach zwei Jahren „Corona-Zwangspause“ erwachte auch das Vereinsleben der Reservistenkameradschaft (RK) Bad Mergentheim wieder. Sie veranstaltete das traditionelle Triathlon-Schießen, an dem auch benachbarte Kameradschaften teilnahmen.

Der Einladung folgten am Wochenende 19 Reservisten aus Bad Mergentheim, Bad Wimpfen und Künzelsau sowie Gäste, um im Schützenhaus der Deutschmeister- Schützengilde ihr Können zu messen. Aber nicht nur das Sportliche stand im Vordergrund, sondern auch wieder die Gemeinschaft.

Der Wettkampf selbst setzte sich aus den Disziplinen Armbrust, Kleinkalibergewehr und Luftpistole zusammen. Nicht gerade Standardwaffen der ehemaligen Soldaten und Gäste, so dass sich der eine oder andere Schütze doch anfangs etwas schwertat, das Ziel zu treffen. Trotz der anfänglichen Hürden wurde der Ehrgeiz geweckt, so dass am Ende doch zufriedenstellende Ergebnisse erzielt wurden. Von den 19 Teilnehmern stachen die Mergentheimer Reservisten überaus erfolgreich heraus. Nach der Auswertung durch Manfred Hanke, Vorsitzender der Kameradschaft Bad Mergentheim, setzten sich die Erfolge wie folgt zusammen: Den ersten Platz erreichte Ulf Günther mit 118 Ringen in der Gesamtwertung. Kristian Hügen, einziger Gastschütze, belegte mit 107 Ringen punktgleich mit Michael Schmidt den zweiten Platz. Dieser hatte das schlechtere Ergebnis im Kleinkaliber-Schießen, welches bei der Auswertung herangezogen wurde und ihm somit den dritten Platz bescherte.

Die Teilnehmer aus Bad Wimpfen und Künzelsau mussten den Heimweg ohne Platzierungen antreten. Intern wurden dann noch von den Mergentheimern Reservisten die Sieger verschiedener Wanderpokale ermittelt. Den Wirsching-Wanderpokal (ausgetragen mit dem Kleinkaliber-Gewehr, zwei Schuss) gewann Bernd Rosowitsch. Der RK-Pokal ging an Manfred Müller, gefolgt von Michael Schmidt und Thomas Hügen. Das Hettenbach-Gewehr, geschossen mit der Luftpistole (zwei Schuss, einmal Probe, einmal Wertung) ging an Ulf Günther, der somit der erfolgreichste Schütze an diesem Tag war. Der Gewinner der Ehrenscheibe wird bei der Jahresabschlussfeier im Januar bekanntgegeben. So ging ein Tag zu Ende, der für die Mergentheimer Ausrichter dank der Mitarbeit vieler Hände nicht nur reibungslos beendet wurde, sondern auch wieder alte Freunde und Weggefährten zusammenbrachte.

Ehrenwache am Friedhof

Somit ist der Plan für 2023, diese Veranstaltung zu wiederholen, schon gefasst. Der Sonntag begann für zwei Mitglieder am alten Bad Mergentheimer Friedhof. Hier stellten die beiden Kameraden die Ehrenwache für die Gedenkfeier der Stadt zum Volkstrauertag.

Im Anschluss daran traf man sich im Reservistenheim, um beim Familientag bei gutem Essen gemeinsam ein paar ruhige Stunden zu verbringen und sich auszutauschen. th