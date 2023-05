Bad Mergentheim. Rund 2000 Euro Sachschaden hinterließ laut Polizei ein Unbekannter nach einem Unfall am Mittwochabend an einem Opel Zafira in der Max-Eyth-Straße in Bad Mergentheim. Der Unbekannte streifte zwischen 17.45 und 18.10 Uhr an dem Pkw einer 53-Jährigen entlang und floh vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zur Tat werden unter Telefon 07931/54990 vom Polizeirevier Bad Mergentheim entgegengenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1