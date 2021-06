Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Stuppach. Mehrere hundert Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am

Dienstagmorgen bei Bad Mergentheim. Ein 31-Jähriger war gegen 6.45 Uhr mit

seinem Sprinter von Lillstadt in Richtung Stuppach unterwegs. Auf dieser Strecke

kam ihm ein weiterer Kastenwagen entgegen, welcher seine Geschwindigkeit

trotz der engen Straße nicht verringerte. Als die beiden Fahrzeuge aneinander

vorbeifuhren, berührten sich deren Außenspiegel. Obwohl bei dem Unfall

Sachschaden entstand, fuhr der bislang unbekannte Unfallbeteiligte einfach

weiter. Der 31-Jähriger versuchte zwar noch dem Flüchtenden zu folgen, konnte

ihn aber nicht mehr einholen. Zeugen, die den Vorfall

beobachtet haben oder Hinweise auf den Verkehrsunfallflüchtigen geben können,

sollen sich mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931/54990

in Verbindung zu setzen.

