Unfallflucht bei Bad Mergentheim: Schwarzer SUV gesucht

Bad Mergentheim. Mindestens 1250 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalles am Donnerstag. Gegen 12.15 Uhr befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Honda die Bundesstraße 290 von Bad Mergentheim in Richtung Edelfingen. Ein entgegenkommender schwarzer SUV geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrspur der Honda-Lenkerin. Die beiden Autos streiften einander und verloren dabei ihre linken Außenspiegel. Ein hinter dem Honda fahrender 57-Jähriger Lenker eines Mercedes musste wegen des entgegenkommenden schwarzen SUV in den rechten Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und überfuhr hierbei einen Leitpfosten. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen oder Hinweise zu dem schwarzen SUV geben können, sollen beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, melden. Insbesondere wird der Fahrer eines orangenen LKW’s mit Ladefläche gesucht, der vor dem schwarzen SUV gefahren sein soll.

