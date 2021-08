Unbekannter lässt Auto nach Unfall bei Bad Mergentheim in Graben zurück

Bad Mergentheim. Nach einem Unfall am Sonntagmorgen bei Bad Mergentheim sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum Fahrer machen können. Gegen 7 Uhr wurde der Polizei ein verunglückter Mercedes an der Kreuzung der B 19 und der B 290 gemeldet. Der Fahrer der C-Klasse hatte aus unbekannter Ursache ein Verkehrsschild umgefahren und war danach mit seinem Wagen im Straßengraben gelandet. Daraufhin muss der Fahrer aus dem Auto gestiegen sein und die Unfallstelle verlassen haben. Eine Fahndung der Polizei im Umfeld der Unfallstelle führte nicht zum Auffinden des Fahrers beziehungsweise der Fahrerin. Bei dem Unfall entstanden Schäden in Höhe von rund 25 000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachte haben oder Angaben zum Fahrzeugführer machen können, sollen sich unter Telefon 07931/ 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1