Unbekannter demolierte Garagentor in Markelsheim

Markelsheim. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte in der Nacht auf Samstag mit einem Garagentor in Markelsheim und fuhr im Anschluss einfach davon. Im Zeitraum zwischen 22 Uhr am Freitagabend und 7.15 Uhr am Samstagmorgen muss der Fahrer oder die Fahrerin eines Kraftrads mit dem Garagentor in der Leichtenstraße zusammengestoßen sein und dadurch das Kunststofftor nach innen eingedrückt haben.

Auch Auto beschädigt

Dabei wurde nicht nur das Garagentor, sondern auch ein in der Garage stehender Nissan beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 3500 Euro.