Bad Mergentheim. Diebe verschafften sich zwischen 2. und 7. Januar unbemerkt Zutritt zu einer Garage in Bad Mergentheim und entwendeten zwei E-Bikes. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Unbekannten in die Austraße und drangen in die verschlossene Garage ein. Aus dem Inneren entwendeten die Täter zwei hochwertige Elektrofahrräder. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise unter Telefon 07931/54990.

