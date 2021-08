Unbekannte hob mit entwendeter Geldkarte 20 000 Euro bei Tauberbischofsheimer Bankfiliale ab

Bad Mergentheim/Tauberbischofsheim. Bereits am 3. Juni brachen Unbekannte zwischen 15 und 15.45 Uhr einen auf dem Parkplatz „Spessartblick“ an der Bundesstraße 290 bei Bad Mergentheim geparkten Pkw auf. Aus dem Inneren des Wagens entwendeten die Täter unter anderem eine Handtasche samt Inhalt und flohen unerkannt. Am Folgetag, dem 4. Juni, begab sich eine Frau mit der entwendeten Bankkarte in eine Bankfiliale in Tauberbischofsheim, hob 20 000 Euro ab und verließ anschließend die Bankfiliale.

Die Polizei fragt nun: Wer erkennt die abgebildete Frau (siehe Bild) oder kann weitere Hinweise zu den beiden Vorfällen geben? Zeugen und Personen, die Hinweise auf die Frau geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter Telefon 09341 / 810 zu melden. Womöglich hat die Frau in der Nähe übernachtet, weshalb Betreiber von Beherbergungsstätten ebenfalls gebeten werden, sich bei der Polizei zu melden, wenn die Frau bei ihnen übernachtet hat. pol