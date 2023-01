Unbekannte beschädigen bei Stuppach wiederholt Weidezaun

Stuppach. Ein bislang unbekannter Täter zog bereits am Dienstag, 13. Dezember, drei Holzpfosten aus einem Weidezaun, der ein Grundstück im Hachteler Weg in Stuppach eingrenzt. Dabei wurden mehrere Pfähle und Teile des Zauns beschädigt, so dass ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich entstand. Zudem befanden sich auf der Weide einige Rinder mit Jungtieren, die durch das Loch die Weide verließen. Am vergangenen Mittwoch zeigte der Grundstückseigentümer nun eine weitere Tat an, die sich zwischen Silvester und Neujahr ereignet haben dürfte. Auf einem weiteren Grundstück wurden diesmal auf einer Länge über mehrere Meter, sämtliche Pfosten eines Weidezauns durch einen unbekannten Täter aus der Erde gezogen, so dass wieder ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich entstand. Auch durch diese Aktion sind wieder Rinder entlaufen. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, melden sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931/54990.

