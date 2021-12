Umsetzungsdefizite beklagt

Bad Mergentheim. Thomas Tuschhoff hielt im Namen der Grünen-Fraktion die Rede zum Haushalt 2022: „Fortschritt passiert in Bad Mergentheim im Schneckentempo. Vieles geht nur sehr langsam voran, zum Beispiel bei der Neugestaltung des Gänsmarkts oder beim Klimaschutz. Die Flutkatastrophe im Juli in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen hat die Folgen des Klimawandels drastisch vor Augen geführt. Klimaschutz ist in Bad Mergentheim jedoch, abgesehen von den Anstrengungen des Stadtwerks, reine Symbolpolitik“, beklagte Tuschhoff.

Es würden Maßnahmen beschlossen, deren Wirkung unklar sei und „die meistens nur Klimaanpassungen sind. Was wir brauchen ist ein echtes Klimaschutzkonzept, das die Treibhausgasemissionen quantitativ erfasst, Reduktionsziele festlegt, die erforderlichen Maßnahmen plant, ausführt und evaluiert.“

© Sascha Bickel

In Sachen „Umsetzungsdefizite“ verwies Tuschhoff auch auf den fehlenden barrierefreien Umbau von Bushaltestellen, die Erneuerung des Johannesstegs und die Realisierung des Radwegekonzepts. „Dass es bei uns so langsam vorwärts geht, hängt auch mit einem Antrags-Tsunami aus dem Gemeinderat zusammen, der die Verwaltung lahmlegt“, so Tuschhoff kritisch.

„Im Haushalt 2022 hätten wir manches gerne anders gemacht. Wir waren dafür, Geld für Streetworker einzustellen, um schlecht integrierte Jugendliche aufzufangen und die Vandalismusschäden zu reduzieren. Mit einem Familienzentrum und Sozialkaufhaus wollten wir Familien in schwieriger sozialer Lage unterstützen. Auf ein Bürgerbudget hätten wir dafür gerne verzichtet. Bei knappen Kassen können wir uns Geschenke nicht leisten. Mit Open-Source-Software statt kommerzieller Programme wollten wir Kosten einsparen. Dass unsere Änderungsanträge schon aus Prinzip abgelehnt werden, sind wir seit langem gewöhnt. Erschüttert hat uns aber, dass der Verwaltungsantrag abgelehnt wurde, eine Stelle für die Organisationsentwicklung zu schaffen, um Rationalisierungspotenzial zu finden und zu nutzen. Die wäre unserer Meinung nach sinnvoll gewesen“, sagte Tuschhoff und führte weiter aus: „Vieles im Haushalt wie die Investitionen in Kindergärten und Schulen findet auch unsere Zustimmung. Trotz des am Ende erheblichen Defizits stimmen wir ihm mit einigem Brauchgrummeln zu.“

Zu Corona erklärte er, dass es das subsidiäre städtische Hilfsprogramm zu verlängern gelte. „Was uns besonders empört hat, war die widerwärtige Demonstration der AfD am 5. Dezember. Hand in Hand mit polizeibekannten Neonazis und Schlägern rief sie zur Impfverweigerung auf und zog vor das Caritas-Krankenhaus. Das darf sich nicht wiederholen.“ sabix